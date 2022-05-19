https://ria.ru/20220519/tsiskaridze-1789553151.html
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего - РИА Новости, 19.05.2022
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего
Николай Цискаридзе в социальных сетях анонсировал свое появление в эфире Первого канала в программе "Сегодня вечером". До этого он уже один раз вел выпуск этого РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:15
2022-05-19T18:15
2022-05-19T18:15
шоубиз
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николай цискаридзе
шоу-бизнес
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Николай Цискаридзе в социальных сетях анонсировал свое появление в эфире Первого канала в программе "Сегодня вечером". До этого он уже один раз вел выпуск этого шоу, сменив Максима Галкина.В прошлый раз пользователи с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли. В комментариях к свежему анонсу ситуация повторилась.Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой сейчас находятся в Израиле. Ранее Лев Лещенко и Григорий Лепс выразили мнение, что они вернутся в Россию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, николай цискаридзе, шоу-бизнес, первый канал (телеканал)
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего
Цискаридзе снова появится на Первом канале в качестве ведущего программы "Сегодня вечером"