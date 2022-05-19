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Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего - РИА Новости, 19.05.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220519/tsiskaridze-1789553151.html
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего - РИА Новости, 19.05.2022
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего
Николай Цискаридзе в социальных сетях анонсировал свое появление в эфире Первого канала в программе "Сегодня вечером". До этого он уже один раз вел выпуск этого РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:15
2022-05-19T18:15
шоубиз
знаменитости
николай цискаридзе
шоу-бизнес
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Николай Цискаридзе в социальных сетях анонсировал свое появление в эфире Первого канала в программе "Сегодня вечером". До этого он уже один раз вел выпуск этого шоу, сменив Максима Галкина.В прошлый раз пользователи с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли. В комментариях к свежему анонсу ситуация повторилась.Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой сейчас находятся в Израиле. Ранее Лев Лещенко и Григорий Лепс выразили мнение, что они вернутся в Россию.
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знаменитости, николай цискаридзе, шоу-бизнес, первый канал (телеканал)
18:15 19.05.2022
 
Цискаридзе снова появится в эфире Первого канала в качестве ведущего

Цискаридзе снова появится на Первом канале в качестве ведущего программы "Сегодня вечером"

© Пресс-служба ВГТРКНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе
© Пресс-служба ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Николай Цискаридзе в социальных сетях анонсировал свое появление в эфире Первого канала в программе "Сегодня вечером". До этого он уже один раз вел выпуск этого шоу, сменив Максима Галкина.
В прошлый раз пользователи с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли. В комментариях к свежему анонсу ситуация повторилась.

"Обязательно буду смотреть, благородный ведущий", "Так хотелось еще раз увидеть вас в этой передаче", "С нетерпением жду!", "Если вы будете постоянным ведущим, это просто прекрасно", – отметили подписчики.

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой сейчас находятся в Израиле. Ранее Лев Лещенко и Григорий Лепс выразили мнение, что они вернутся в Россию.
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ШоубизЗнаменитостиНиколай ЦискаридзеШоу-бизнесПервый канал (телеканал)
 
 
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