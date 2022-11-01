https://ria.ru/20221101/oteli-1828079562.html

Названы страны, где строится больше всего отелей

Названы страны, где строится больше всего отелей - РИА Новости, 01.11.2022

Названы страны, где строится больше всего отелей

Во всем мире на следующий год запланировано строительство более миллиона гостиничных номеров, но из-за пандемии и инфляции в большинстве регионов процесс... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T02:55

2022-11-01T02:55

2022-11-01T02:55

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во всем мире на следующий год запланировано строительство более миллиона гостиничных номеров, но из-за пандемии и инфляции в большинстве регионов процесс затормозился, сообщает АТОР со ссылкой на данные консалтинговой компании STR.Из будущих проектов примерно половина – в странах Европы, а остальная часть – в Китае, США и государствах Ближнего Востока. Эксперты проанализировали глобальное развитие отельного рынка за первые 9 месяцев 2022 года. В Европе по состоянию на сентябрь запланировано возведение порядка 505 тысяч новых номеров, что на 8,3 процента меньше, чем в прошлом году. Из этого общего количества 198 тысяч комнат уже строятся, а примерно 144 тысяч находятся на стадии окончательного планирования. В лидерах – Германия (свыше 38 тысяч номеров) и Великобритания (29 тысяч комнат). Меньше всего новых отелей хотят строить в Испании.В странах Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно запланировано более 900 тысяч номеров (минус четыре процента к сентябрю 2021 года). Больше всего новых отелей появится в Китае (почти 312 тысяч) и Вьетнаме (свыше 28 тысяч).В Америке в стадии строительства находится 207 тысяч номеров (на 9,2 процента меньше, чем в сентябре 2021 года), а всего сдадут более 740 тысяч комнат. Больше всего гостиничных проектов в США, Мексике и Канаде.Количество запланированных номеров на Ближнем Востоке и в Африке увеличилось примерно на 19 процентов в годовом исчислении, превысив 75,5 тысячи. По данным STR, самая большая динамика в строительстве новых отелей сосредоточена на Ближнем Востоке. Возглавляют этот процесс Саудовская Аравия (39 тысяч номеров) и ОАЭ (32 тысячи). Катализатором для появления новых гостиниц в ОАЭ стал Чемпионат мира по футболу в Катаре.Саудовская Аравия анонсировала к 2030 году открытие 310 тысяч новых отельных номеров. На эти цели будет потрачено около 110 миллиардов долларов. В частности, обсуждается строительство гостиничного комплекса на воздушных шарах. Новые премиальные отели появятся на первом в истории Ближнего Востока горнолыжном курорте Trojena, который будет построен к 2026 году в городе будущего NEOM в 50 километрах от залива Акаба.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ближний восток, европа, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, сша, мексика, канада, гостиницы