Названы страны, где строится больше всего отелей
Эксперты: больше всего гостиничных номеров в мире строится в Европе и Азии
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во всем мире на следующий год запланировано строительство более миллиона гостиничных номеров, но из-за пандемии и инфляции в большинстве регионов процесс затормозился, сообщает АТОР со ссылкой на данные консалтинговой компании STR.
Из будущих проектов примерно половина – в странах Европы, а остальная часть – в Китае, США и государствах Ближнего Востока. Эксперты проанализировали глобальное развитие отельного рынка за первые 9 месяцев 2022 года.
В Европе по состоянию на сентябрь запланировано возведение порядка 505 тысяч новых номеров, что на 8,3 процента меньше, чем в прошлом году. Из этого общего количества 198 тысяч комнат уже строятся, а примерно 144 тысяч находятся на стадии окончательного планирования. В лидерах – Германия (свыше 38 тысяч номеров) и Великобритания (29 тысяч комнат). Меньше всего новых отелей хотят строить в Испании.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно запланировано более 900 тысяч номеров (минус четыре процента к сентябрю 2021 года). Больше всего новых отелей появится в Китае (почти 312 тысяч) и Вьетнаме (свыше 28 тысяч).
Количество запланированных номеров на Ближнем Востоке и в Африке увеличилось примерно на 19 процентов в годовом исчислении, превысив 75,5 тысячи. По данным STR, самая большая динамика в строительстве новых отелей сосредоточена на Ближнем Востоке. Возглавляют этот процесс Саудовская Аравия (39 тысяч номеров) и ОАЭ (32 тысячи). Катализатором для появления новых гостиниц в ОАЭ стал Чемпионат мира по футболу в Катаре.
Саудовская Аравия анонсировала к 2030 году открытие 310 тысяч новых отельных номеров. На эти цели будет потрачено около 110 миллиардов долларов. В частности, обсуждается строительство гостиничного комплекса на воздушных шарах. Новые премиальные отели появятся на первом в истории Ближнего Востока горнолыжном курорте Trojena, который будет построен к 2026 году в городе будущего NEOM в 50 километрах от залива Акаба.