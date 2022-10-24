https://ria.ru/20221024/puteshestviya-1826206377.html

В Саудовской Аравии планируют построить первый горнолыжный курорт

В Саудовской Аравии планируют построить первый горнолыжный курорт - РИА Новости, 24.10.2022

В Саудовской Аравии планируют построить первый горнолыжный курорт

В Саудовской Аравии через несколько лет планируют построить горнолыжный курорт — первый в Персидском заливе, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:43

2022-10-24T11:43

2022-10-24T11:43

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саудовская аравия

персидский залив

акаба (мухафаза)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Саудовской Аравии через несколько лет планируют построить горнолыжный курорт — первый в Персидском заливе, сообщает АТОР.Страна готовиться принять Зимние Азиатские игры 2029 года. Одной из основных спортивных арен станет горнолыжный курорт Trojena, который должен быть построен к 2026 году в городе будущего NEOM.По информации Олимпийского комитета королевства, круглогодичное место для катания появится в горах, в 50 километрах от побережья залива Акаба. Зимой температура там опускается ниже нуля, а среднегодовая у подножья гор — примерно на десять градусов ниже, чем в других частях Саудовской Аравии.Предполагается, что Trojena займет площадь почти в 60 квадратных километров и будет состоять из шести районов. Для размещения гостей построят лыжную деревню с апартаментами, шале и другими объектами в альпийском стиле. Отели расположатся рядом с горнолыжным склоном с видом на озеро.Кататься в Trojena можно будет круглый год: лыжный покров сохранят благодаря поддержанию температурного режима и искусственному оснежению. Летом туристы смогут заниматься трекингом, велоспортом, йогой, скалолазанием и триатлоном. А еще там можно будет наблюдать за звездами, для чего возведут обсерваторию.Для апрески откроют оздоровительные курорты, магазины и рестораны. Обещают множество мероприятий, включая зимнюю неделю моды, световое шоу, концерты звезд мировой эстрады и даже международный кинофестиваль.В любое время года гости Trojena смогут отправиться на побережье Красного моря, где будут построены несколько морских курортов. По замыслу саудовских властей, в 2030 году проект должен привлекать до 700 тысяч туристов и приносить в бюджет страны 800 миллионов долларов в год.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

саудовская аравия

персидский залив

акаба (мухафаза)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, саудовская аравия, персидский залив, акаба (мухафаза), ассоциация туроператоров россии (атор)