https://ria.ru/20221101/oon-1828370770.html

Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю

Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю - РИА Новости, 01.11.2022

Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что итоги заседания Совета Безопасности ООН по атаке на Севастополь могут стать побудительным... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:36

2022-11-01T12:36

2022-11-01T12:37

специальная военная операция на украине

григорий карасин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что итоги заседания Совета Безопасности ООН по атаке на Севастополь могут стать побудительным мотивом, чтобы назначить расследование этого инцидента."Вчера состоялось заседание СБ ООН. Запад не смог подобрать какую-то детальную аргументацию для того, чтобы доказать непричастность Киева к атакам на инфраструктуру и корабли (Севастополя)", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что беспилотники двигались сначала по гуманитарному коридору, а потом явно изменили движение.Сенатор считает, что заседание Совбеза ООН может стать "побудительным мотивом, чтобы назначить какое-то детальное расследование произошедшего". При этом он напомнил, что развивающиеся страны одобрили это предложение.Отвечая на вопрос ведущего о том, способны ли западные страны к дипломатическому диалогу, Карасин отметил: "У нас контакты, хоть и ограниченные не по нашей вине, продолжаются, и будем уповать, что здравый смысл и интересы сохранения стабильности в международных отношениях возобладают, будем добиваться всемерного результата".В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221030/ataka-1827908409.html

https://ria.ru/20221029/ataka-1827747695.html

севастополь

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

григорий карасин, севастополь, киев, россия, совет федерации рф, совет безопасности оон, оон