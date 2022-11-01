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Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/oon-1828370770.html
Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю
Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю - РИА Новости, 01.11.2022
Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что итоги заседания Совета Безопасности ООН по атаке на Севастополь могут стать побудительным... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:36
2022-11-01T12:37
специальная военная операция на украине
григорий карасин
севастополь
киев
россия
совет федерации рф
совет безопасности оон
оон
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что итоги заседания Совета Безопасности ООН по атаке на Севастополь могут стать побудительным мотивом, чтобы назначить расследование этого инцидента."Вчера состоялось заседание СБ ООН. Запад не смог подобрать какую-то детальную аргументацию для того, чтобы доказать непричастность Киева к атакам на инфраструктуру и корабли (Севастополя)", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что беспилотники двигались сначала по гуманитарному коридору, а потом явно изменили движение.Сенатор считает, что заседание Совбеза ООН может стать "побудительным мотивом, чтобы назначить какое-то детальное расследование произошедшего". При этом он напомнил, что развивающиеся страны одобрили это предложение.Отвечая на вопрос ведущего о том, способны ли западные страны к дипломатическому диалогу, Карасин отметил: "У нас контакты, хоть и ограниченные не по нашей вине, продолжаются, и будем уповать, что здравый смысл и интересы сохранения стабильности в международных отношениях возобладают, будем добиваться всемерного результата".В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221030/ataka-1827908409.html
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григорий карасин, севастополь, киев, россия, совет федерации рф, совет безопасности оон, оон
Специальная военная операция на Украине, Григорий Карасин, Севастополь, Киев, Россия, Совет Федерации РФ, Совет Безопасности ООН, ООН
12:36 01.11.2022 (обновлено: 12:37 01.11.2022)
 
Карасин рассказал о важности заседания СБ ООН по Севастополю

Карасин: итоги заседания СБ ООН по Севастополю могут стать мотивом для расследования

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что итоги заседания Совета Безопасности ООН по атаке на Севастополь могут стать побудительным мотивом, чтобы назначить расследование этого инцидента.
"Вчера состоялось заседание СБ ООН. Запад не смог подобрать какую-то детальную аргументацию для того, чтобы доказать непричастность Киева к атакам на инфраструктуру и корабли (Севастополя)", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
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Он отметил, что беспилотники двигались сначала по гуманитарному коридору, а потом явно изменили движение.
Сенатор считает, что заседание Совбеза ООН может стать "побудительным мотивом, чтобы назначить какое-то детальное расследование произошедшего". При этом он напомнил, что развивающиеся страны одобрили это предложение.
Отвечая на вопрос ведущего о том, способны ли западные страны к дипломатическому диалогу, Карасин отметил: "У нас контакты, хоть и ограниченные не по нашей вине, продолжаются, и будем уповать, что здравый смысл и интересы сохранения стабильности в международных отношениях возобладают, будем добиваться всемерного результата".
В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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Специальная военная операция на УкраинеГригорий КарасинСевастопольКиевРоссияСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНООН
 
 
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