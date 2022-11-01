https://ria.ru/20221101/livan-1828318262.html
В Ливане заявили, что Россия передаст стране 25 тысяч тонн пшеницы
В Ливане заявили, что Россия передаст стране 25 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 01.11.2022
В Ливане заявили, что Россия передаст стране 25 тысяч тонн пшеницы
И.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:39
2022-11-01T09:39
2022-11-01T10:29
экономика
дмитрий патрушев
владимир путин
ливан
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_0:322:2839:1919_1920x0_80_0_0_e627816d86f9617e4b3255b9f5f97af5.jpg
БЕЙРУТ, 1 ноя – РИА Новости. И.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива."Россия предоставит Ливану 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны", - заявил министр.Министр уточнил позже в соцсети, что посол РФ в Ливане сообщил ему об указаниях президента РФ относительно отправки помощи арабской стране.По его словам, позже будут определены даты поставок пшеницы и топлива.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, но только от 3 до 5% шли к нуждающимся.Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827781009.html
https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html
ливан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_40e420cd59ee917dae7e3362ad5a4467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, ливан, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Ливан, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
09:39 01.11.2022 (обновлено: 10:29 01.11.2022)
В Ливане заявили, что Россия передаст стране 25 тысяч тонн пшеницы
В Ливане заявили, что Россия передаст 25 тысяч тонн пшеницы и десять тысяч тонн топлива
БЕЙРУТ, 1 ноя – РИА Новости. И.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива.
"Россия предоставит Ливану 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны", - заявил министр.
Министр уточнил позже в соцсети, что посол РФ в Ливане сообщил ему об указаниях президента РФ относительно отправки помощи арабской стране.
По его словам, позже будут определены даты поставок пшеницы и топлива.
Глава Минсельхоза
РФ Дмитрий Патрушев
ранее заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин
, Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, но только от 3 до 5% шли к нуждающимся.
Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.