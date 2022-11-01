https://ria.ru/20221101/livan-1828318262.html

В Ливане заявили, что Россия передаст стране 25 тысяч тонн пшеницы

В Ливане заявили, что Россия передаст стране 25 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 01.11.2022

В Ливане заявили, что Россия передаст стране 25 тысяч тонн пшеницы

И.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:39

2022-11-01T09:39

2022-11-01T10:29

экономика

дмитрий патрушев

владимир путин

ливан

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БЕЙРУТ, 1 ноя – РИА Новости. И.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива."Россия предоставит Ливану 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны", - заявил министр.Министр уточнил позже в соцсети, что посол РФ в Ливане сообщил ему об указаниях президента РФ относительно отправки помощи арабской стране.По его словам, позже будут определены даты поставок пшеницы и топлива.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, Россия пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам, но только от 3 до 5% шли к нуждающимся.Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827781009.html

https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html

ливан

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, ливан, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)