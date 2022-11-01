https://ria.ru/20221101/karabakh-1828361616.html

Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха

Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха - РИА Новости, 01.11.2022

Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха

Вопрос статуса Нагорного Карабаха следовало бы оставить следующим поколениям, заявил во вторник журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:08

2022-11-01T12:08

2022-11-01T12:09

в мире

армения

россия

сергей копыркин

нагорный карабах

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос статуса Нагорного Карабаха следовало бы оставить следующим поколениям, заявил во вторник журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин."Я могу в данном случае только повторить то, что неоднократно заявлялось российским руководством, в том числе и президентом Путиным. На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха - это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса", - сказал Копыркин. По его словам, весь комплекс урегулирования, как отмечал российский президент, должен быть продуктом договоренности Армении и Азербайджана.Он добавил, что РФ сохраняет в Армении свое военное присутствие и это является ключевым фактором безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации. "Плюс давайте не забывать ту роль, практическую, на земле, которую играют наши миротворцы, наши военные, находящиеся в контакте со всеми сторонами, и именно усилия которых прежде всего способствуют тому, что эта эскалация не происходит и не развивается. Я говорю и о роли наших представителей как политического руководства, и военных на земле в прекращении военных действий 13-14 сентября (на границе - ред.)", - заявил посол.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html

армения

россия

нагорный карабах

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, сергей копыркин, нагорный карабах, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе