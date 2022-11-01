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Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха - РИА Новости, 01.11.2022
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Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха
Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха - РИА Новости, 01.11.2022
Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха
Вопрос статуса Нагорного Карабаха следовало бы оставить следующим поколениям, заявил во вторник журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:08
2022-11-01T12:09
в мире
армения
россия
сергей копыркин
нагорный карабах
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос статуса Нагорного Карабаха следовало бы оставить следующим поколениям, заявил во вторник журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин."Я могу в данном случае только повторить то, что неоднократно заявлялось российским руководством, в том числе и президентом Путиным. На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха - это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса", - сказал Копыркин. По его словам, весь комплекс урегулирования, как отмечал российский президент, должен быть продуктом договоренности Армении и Азербайджана.Он добавил, что РФ сохраняет в Армении свое военное присутствие и это является ключевым фактором безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации. "Плюс давайте не забывать ту роль, практическую, на земле, которую играют наши миротворцы, наши военные, находящиеся в контакте со всеми сторонами, и именно усилия которых прежде всего способствуют тому, что эта эскалация не происходит и не развивается. Я говорю и о роли наших представителей как политического руководства, и военных на земле в прекращении военных действий 13-14 сентября (на границе - ред.)", - заявил посол.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html
армения
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нагорный карабах
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в мире, армения, россия, сергей копыркин, нагорный карабах, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Россия, Сергей Копыркин, Нагорный Карабах, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
12:08 01.11.2022 (обновлено: 12:09 01.11.2022)
 
Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха

Посол России в Ереване Копыркин: вопрос Карабаха стоит оставить следующим поколениям

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДети в одном из дворов города Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дети в одном из дворов города Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дети в одном из дворов города Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос статуса Нагорного Карабаха следовало бы оставить следующим поколениям, заявил во вторник журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"Я могу в данном случае только повторить то, что неоднократно заявлялось российским руководством, в том числе и президентом Путиным. На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха - это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса", - сказал Копыркин. По его словам, весь комплекс урегулирования, как отмечал российский президент, должен быть продуктом договоренности Армении и Азербайджана.
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Он добавил, что РФ сохраняет в Армении свое военное присутствие и это является ключевым фактором безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации. "Плюс давайте не забывать ту роль, практическую, на земле, которую играют наши миротворцы, наши военные, находящиеся в контакте со всеми сторонами, и именно усилия которых прежде всего способствуют тому, что эта эскалация не происходит и не развивается. Я говорю и о роли наших представителей как политического руководства, и военных на земле в прекращении военных действий 13-14 сентября (на границе - ред.)", - заявил посол.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияРоссияСергей КопыркинНагорный КарабахАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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