12:08 01.11.2022 (обновлено: 12:09 01.11.2022)
Посол России в Ереване предложил отложить решение вопроса статуса Карабаха
Посол России в Ереване Копыркин: вопрос Карабаха стоит оставить следующим поколениям
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДети в одном из дворов города Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дети в одном из дворов города Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос статуса Нагорного Карабаха следовало бы оставить следующим поколениям, заявил во вторник журналистам посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"Я могу в данном случае только повторить то, что неоднократно заявлялось российским руководством, в том числе и президентом Путиным. На наш взгляд, вопрос статуса Нагорного Карабаха - это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса", - сказал Копыркин. По его словам, весь комплекс урегулирования, как отмечал российский президент, должен быть продуктом договоренности Армении и Азербайджана.
Он добавил, что РФ сохраняет в Армении свое военное присутствие и это является ключевым фактором безопасности и предотвращения дальнейшей эскалации. "Плюс давайте не забывать ту роль, практическую, на земле, которую играют наши миротворцы, наши военные, находящиеся в контакте со всеми сторонами, и именно усилия которых прежде всего способствуют тому, что эта эскалация не происходит и не развивается. Я говорю и о роли наших представителей как политического руководства, и военных на земле в прекращении военных действий 13-14 сентября (на границе - ред.)", - заявил посол.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.