ЕВС не пригласил на Детское Евровидение второго российского победителя
ЕВС не пригласил второго российского победителя Детского Евровидения на шоу в Ереван
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЦеремония открытия международного детского конкурса песни «Евровидение-2018»
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Победитель Детского Евровидения – 2017, россиянка Полина Богусевич не получила приглашения от Европейского вещательного союза (ЕВС) посетить конкурс в Ереване. Хотя ранее организаторы заявили, что позвали всех триумфаторов фестиваля в Армению.
"К сожалению, (приглашение – Прим. Ред.) не поступало", – коротко ответила Богусевич на вопрос РИА Новости.
Ранее стало известно, что еще одни победители Детского Евровидения от России Мария и Анастасия Толмачевы также не получили приглашения от ЕВС.
Таким образом, организаторы конкурса проигнорировали всех российский триумфаторов песенного состязания.
Организаторы шоу 2022 года заявили, что пригласили победителей конкурса в Ереван в декабре. При этом не уточнили, в каком качестве: специальных гостей или для участия в общем номере, как это было на Детском Евровидении – 2010 в Минске.
Россия не примет участие в конкурсе, так как Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС после того, как страну отстранили от взрослого конкурса песни. Причиной стала специальная военная операция на Украине.
Страна принимала участие в фестивале с 2005 года и дважды побеждала: в 2006 и 2017 годах.
Детское Евровидение – 2022 пройдет в столице Армении 11 декабря и станет юбилейным 20-м конкурсом.