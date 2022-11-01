https://ria.ru/20221101/evrovidenie-1828389176.html

ЕВС не пригласил на Детское Евровидение второго российского победителя

ЕВС не пригласил на Детское Евровидение второго российского победителя - РИА Новости, 01.11.2022

ЕВС не пригласил на Детское Евровидение второго российского победителя

Победитель Детского Евровидения – 2017, россиянка Полина Богусевич не получила приглашения от Европейского вещательного союза (ЕВС) посетить конкурс в Ереване... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:29

2022-11-01T14:29

2022-11-01T14:29

шоубиз

россия

детское "евровидение"

полина богусевич

анастасия толмачева (певица)

мария толмачева (певица)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828387661_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_32045e0057305dfce1a44854aa378526.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Победитель Детского Евровидения – 2017, россиянка Полина Богусевич не получила приглашения от Европейского вещательного союза (ЕВС) посетить конкурс в Ереване. Хотя ранее организаторы заявили, что позвали всех триумфаторов фестиваля в Армению. Ранее стало известно, что еще одни победители Детского Евровидения от России Мария и Анастасия Толмачевы также не получили приглашения от ЕВС. Таким образом, организаторы конкурса проигнорировали всех российский триумфаторов песенного состязания. Организаторы шоу 2022 года заявили, что пригласили победителей конкурса в Ереван в декабре. При этом не уточнили, в каком качестве: специальных гостей или для участия в общем номере, как это было на Детском Евровидении – 2010 в Минске. Россия не примет участие в конкурсе, так как Первый канал и ВГТРК вышли из состава ЕВС после того, как страну отстранили от взрослого конкурса песни. Причиной стала специальная военная операция на Украине. Страна принимала участие в фестивале с 2005 года и дважды побеждала: в 2006 и 2017 годах. Детское Евровидение – 2022 пройдет в столице Армении 11 декабря и станет юбилейным 20-м конкурсом.

https://ria.ru/20221019/evrovidenie-1825211701.html

https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, детское "евровидение", полина богусевич, анастасия толмачева (певица), мария толмачева (певица)