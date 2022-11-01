https://ria.ru/20221101/dovolstvie-1828390331.html
Военнослужащим с 1 октября повысили денежное довольствие на четыре процента
Военнослужащим с 1 октября повысили денежное довольствие на четыре процента - РИА Новости, 01.11.2022
Военнослужащим с 1 октября повысили денежное довольствие на четыре процента
Денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала ВС РФ с 1 октября повышены на 4%, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:43
2022-11-01T13:43
2022-11-01T13:44
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала ВС РФ с 1 октября повышены на 4%, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу."С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%", - сказал Шойгу на селекторном совещании.По гособоронзаказу заключено 98% контрактов, оставшиеся договоры есть время заключить до 1 декабря – тогда завершается работа по контрактации."Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации", - сказал Шойгу, подводя предварительные итоги исполнения расходов министерства обороны РФ в этом году.По его словам, сбалансированный бюджет Минобороны позволяет решать задачи, поставленные перед Вооруженными силами."Обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик", - перечислил Шойгу.В ходе сегодняшнего совещания, по словам министра, предстоит обсудить, "на что нужно обратить особое внимание, чтобы завершить финансовый год с оптимальными результатами". Другие детали мероприятия не раскрываются.
https://ria.ru/20221101/shoygu-1828386794.html
https://ria.ru/20221101/nalogooblozhenie-1828307694.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
13:43 01.11.2022 (обновлено: 13:44 01.11.2022)
Военнослужащим с 1 октября повысили денежное довольствие на четыре процента
Шойгу: военнослужащим и гражданскому персоналу ВС повысили довольствие на четыре процента
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала ВС РФ с 1 октября повышены на 4%, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
"С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
По гособоронзаказу заключено 98% контрактов, оставшиеся договоры есть время заключить до 1 декабря – тогда завершается работа по контрактации.
"Выделены дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации", - сказал Шойгу, подводя предварительные итоги исполнения расходов министерства обороны РФ
в этом году.
По его словам, сбалансированный бюджет Минобороны позволяет решать задачи, поставленные перед Вооруженными силами.
"Обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик", - перечислил Шойгу.
В ходе сегодняшнего совещания, по словам министра, предстоит обсудить, "на что нужно обратить особое внимание, чтобы завершить финансовый год с оптимальными результатами". Другие детали мероприятия не раскрываются.