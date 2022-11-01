12:38 01.11.2022 (обновлено: 13:26 01.11.2022)
Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском
Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта украинских войск в Невельском
Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
"В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе — иностранного производства, захвачены пленные", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Невельское — поселок в Ясиноватском районе ДНР. Он находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка.
В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.
В середине октября союзные силы освободили Опытное и Иванград в ДНР. Успешные наступательные действия провели бойцы из республик Донбасса, российская армия оказывала им огневую поддержку.
Проблемы ВСУ в регионе признал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава бывшей советской республики назвал ситуацию в ДНР и ЛНР "очень тяжелой" для Киева, особо выделив бои под Артемовском.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.