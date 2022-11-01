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Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/dnr-1828371293.html
Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском
Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском - РИА Новости, 01.11.2022
Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском
Союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:38
2022-11-01T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.Невельское — поселок в Ясиноватском районе ДНР. Он находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка.В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.В середине октября союзные силы освободили Опытное и Иванград в ДНР. Успешные наступательные действия провели бойцы из республик Донбасса, российская армия оказывала им огневую поддержку.Проблемы ВСУ в регионе признал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава бывшей советской республики назвал ситуацию в ДНР и ЛНР "очень тяжелой" для Киева, особо выделив бои под Артемовском.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221101/kherson-1828379257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:38 01.11.2022 (обновлено: 13:26 01.11.2022)
 
Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском

Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта украинских войск в Невельском

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТанкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72
Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

"В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе — иностранного производства, захвачены пленные", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Невельское — поселок в Ясиноватском районе ДНР. Он находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка.
В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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