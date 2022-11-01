https://ria.ru/20221101/dnr-1828371293.html

Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском

Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском - РИА Новости, 01.11.2022

Силы ДНР взяли штурмом опорный пункт украинских войск в Невельском

Союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:38

2022-11-01T12:38

2022-11-01T13:26

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.Невельское — поселок в Ясиноватском районе ДНР. Он находится примерно в 20 километрах к западу от Донецка.В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.В середине октября союзные силы освободили Опытное и Иванград в ДНР. Успешные наступательные действия провели бойцы из республик Донбасса, российская армия оказывала им огневую поддержку.Проблемы ВСУ в регионе признал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава бывшей советской республики назвал ситуацию в ДНР и ЛНР "очень тяжелой" для Киева, особо выделив бои под Артемовском.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221101/kherson-1828379257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр