https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824346935.html
Зеленский признал тяжелое положение украинской армии в районе Артемовска
Зеленский признал тяжелое положение украинской армии в районе Артемовска - РИА Новости, 15.10.2022
Зеленский признал тяжелое положение украинской армии в районе Артемовска
Владимир Зеленский сообщил, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе украинские военные оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:12
2022-10-15T23:12
2022-10-15T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донбасс
андрей марочко
владимир зеленский
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе украинские военные оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города."Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни, держим позиции", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале.В четверг штаб территориальной обороны ДНР заявил об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении. Указанные населенные пункты находятся примерно в 6 километрах от Артемовска.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824318661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Зеленский признал тяжелое положение украинской армии в районе Артемовска
Зеленский признал тяжелое положение украинской армии в районе Артемовска в Донбассе