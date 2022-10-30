https://ria.ru/20221030/vagner-1827973622.html
"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску
"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску - РИА Новости, 31.10.2022
"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску
"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости один из бойцов вагнеровской группировки "Бахмут". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-30T23:34
2022-10-30T23:34
2022-10-31T02:16
в мире
артемовск
артемовский
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. "Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости один из бойцов вагнеровской группировки "Бахмут"."В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артемовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп", — рассказал он.По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/artemovsk-1827128505.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, артемовский, украина, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Артемовский, Украина, Вооруженные силы Украины
23:34 30.10.2022 (обновлено: 02:16 31.10.2022)
"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску
"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов