https://ria.ru/20221030/vagner-1827973622.html

"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску

"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску - РИА Новости, 31.10.2022

"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску

"Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости один из бойцов вагнеровской группировки "Бахмут". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-30T23:34

2022-10-30T23:34

2022-10-31T02:16

в мире

артемовск

артемовский

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823033644_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_e0775e2dd8cd16fca4ffb45f129539e5.jpg

ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. "Группа Вагнера" стягивает силы к Артемовску (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости один из бойцов вагнеровской группировки "Бахмут"."В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артемовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп", — рассказал он.По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221027/artemovsk-1827128505.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

артемовский

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, артемовский, украина, вооруженные силы украины