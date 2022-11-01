https://ria.ru/20221101/davka-1828305598.html
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек - РИА Новости, 01.11.2022
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек, обновленное число пострадавших составляет 151, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T06:57
2022-11-01T06:57
2022-11-01T10:48
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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек, обновленное число пострадавших составляет 151, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной Корее.Ранее сообщалось о 155 погибших и 152 пострадавших, из которых 41 был в больнице.По состоянию на 11.00 (05.00 мск) вторника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина столичном районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 151 пострадал, 40 все еще госпитализированы. Во вторник скончался один из тяжело раненых пациентов, женщина 20-30 лет. Таких пациентов еще 29, поэтому подразумевается, что число жертв может снова вырасти.Среди погибших 101 женщина, 55 мужчин. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.Президент Юн Сок Ёль объявил национальный траур по 5 ноября в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
https://ria.ru/20221101/davka-1828300342.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле, новости - туризм
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
06:57 01.11.2022 (обновлено: 10:48 01.11.2022)
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек
МВД Южной Кореи: число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек
СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек, обновленное число пострадавших составляет 151, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной Корее.
Ранее сообщалось о 155 погибших и 152 пострадавших, из которых 41 был в больнице.
По состоянию на 11.00 (05.00 мск) вторника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина столичном районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 151 пострадал, 40 все еще госпитализированы. Во вторник скончался один из тяжело раненых пациентов, женщина 20-30 лет. Таких пациентов еще 29, поэтому подразумевается, что число жертв может снова вырасти.
Среди погибших 101 женщина, 55 мужчин. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.
Президент Юн Сок Ёль
объявил национальный траур по 5 ноября в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.