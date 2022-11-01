https://ria.ru/20221101/davka-1828305598.html

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек - РИА Новости, 01.11.2022

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек, обновленное число пострадавших составляет 151, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T06:57

2022-11-01T06:57

2022-11-01T10:48

в мире

юн сок ель

южная корея

сеул

давка в сеуле

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828050916_0:71:1034:653_1920x0_80_0_0_1ab6463d3f3b348837c55f2fe444e675.jpg

СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек, обновленное число пострадавших составляет 151, сообщило министерство внутренних дел и безопасности Южной Корее.Ранее сообщалось о 155 погибших и 152 пострадавших, из которых 41 был в больнице.По состоянию на 11.00 (05.00 мск) вторника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина столичном районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 151 пострадал, 40 все еще госпитализированы. Во вторник скончался один из тяжело раненых пациентов, женщина 20-30 лет. Таких пациентов еще 29, поэтому подразумевается, что число жертв может снова вырасти.Среди погибших 101 женщина, 55 мужчин. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.Президент Юн Сок Ёль объявил национальный траур по 5 ноября в связи с трагедией, которая в целом стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

https://ria.ru/20221101/davka-1828300342.html

https://ria.ru/20221031/seul-1828079091.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле, новости - туризм