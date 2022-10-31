Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ

Одной из четырех россиянок, погибших в Сеуле, оказалась студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб
Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.
Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.
Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.
Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.
На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.
На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.
Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.
Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.
В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.
В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.
Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.
Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.
Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.
На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.
Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.
На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.
В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.
В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.
По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.
По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.
В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.
В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.
Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.
Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.
На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.
На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.
Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.
Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.
На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.
Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.
В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.
Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.
Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.
На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.
В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.
По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.
В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.
Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.
На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.