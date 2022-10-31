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Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ - РИА Новости, 31.10.2022
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Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ
Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ - РИА Новости, 31.10.2022
Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ
Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарья Твердохлеб погибла в давке в Сеуле, сообщил вуз. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:13
2022-10-31T17:36
в мире
южная корея
сеул
давка в сеуле
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарья Твердохлеб погибла в давке в Сеуле, сообщил вуз."29 октября 2022 года ушла из жизни студентка Санкт-Петербургского университета Дарья Дмитриевна Твердохлеб… В субботу в центре Сеула на улице Итхэвон произошло чрезвычайное происшествие, жертвами которого стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья. Месяц назад, 17 сентября, ей исполнился 21 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что девушка обучалась на четвертом курсе по программе "Свободные искусства и науки". В рамках осеннего семестра она была 20 октября направлена на включенное обучение в сеульский университет Сонгюнгван."Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе", - отмечают в вузе.Коллектив СПбГУ выражает соболезнования семье, родным и близким Дарьи.Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон, она привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.
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в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле, Санкт-Петербургский государственный университет
16:13 31.10.2022 (обновлено: 17:36 31.10.2022)
 
Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ

Одной из четырех россиянок, погибших в Сеуле, оказалась студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб

© Фото : СПбГУДарья Твердохлеб
Дарья Твердохлеб - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : СПбГУ
Дарья Твердохлеб. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарья Твердохлеб погибла в давке в Сеуле, сообщил вуз.
"29 октября 2022 года ушла из жизни студентка Санкт-Петербургского университета Дарья Дмитриевна Твердохлеб… В субботу в центре Сеула на улице Итхэвон произошло чрезвычайное происшествие, жертвами которого стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья. Месяц назад, 17 сентября, ей исполнился 21 год", - говорится в сообщении.
"Даже на колено упал — тебя снесли": последствия давки в Сеуле
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на месте давки в Сеуле
1 из 12

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© AP Photo / Lee Jin-man

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

Машины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея
2 из 12

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

© AP Photo / Lee Jin-man
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле
3 из 12

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© AP Photo / Lee Jin-man

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

Люди помогают раненым рядом с местом трагедии в Сеуле, Южная Корея
4 из 12

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

© AP Photo / Lee Jin-man
© AP Photo / Lee Jin-man

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

Спасатели пытаются вынести пострадавших с места трагедии в Сеуле, Южная Корея.
5 из 12

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

© AP Photo / Lee Jin-man
© AP Photo / Lee Jin-man

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
6 из 12

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

© AP Photo / Lee Jin-man
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

Министр здравоохранения соцобеспечения Чо Кю Хон во время разговора с журналистами на месте трагедии в Сеуле
7 из 12

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

Полицейские на месте, где произошла давка в Сеуле
8 из 12

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле
9 из 12

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

В Южной Корее объявлен общенациональный траур в связи с давкой в Сеуле
10 из 12

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

В Южной Корее объявлен общенациональный траур в связи с давкой в Сеуле
11 из 12

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

Люди на месте трагедии в Сеуле
12 из 12

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
1 из 12

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
2 из 12

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

© AP Photo / Lee Jin-man
3 из 12

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
4 из 12

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

© AP Photo / Lee Jin-man
5 из 12

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 12

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

© AP Photo / Lee Jin-man
7 из 12

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
8 из 12

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
9 из 12

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
10 из 12

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
11 из 12

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
12 из 12

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
Отмечается, что девушка обучалась на четвертом курсе по программе "Свободные искусства и науки". В рамках осеннего семестра она была 20 октября направлена на включенное обучение в сеульский университет Сонгюнгван.
"Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе", - отмечают в вузе.
Следователи на месте трагедии в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 05:17
В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки
Коллектив СПбГУ выражает соболезнования семье, родным и близким Дарьи.
Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон, она привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.
 
В миреЮжная КореяСеулДавка в СеулеСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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