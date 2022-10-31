https://ria.ru/20221031/studentka-1828174755.html

Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ

Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ - РИА Новости, 31.10.2022

Жертвой давки в Сеуле оказалась студентка СПбГУ

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарья Твердохлеб погибла в давке в Сеуле, сообщил вуз. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:13

2022-10-31T16:13

2022-10-31T17:36

в мире

южная корея

сеул

давка в сеуле

санкт-петербургский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Дарья Твердохлеб погибла в давке в Сеуле, сообщил вуз."29 октября 2022 года ушла из жизни студентка Санкт-Петербургского университета Дарья Дмитриевна Твердохлеб… В субботу в центре Сеула на улице Итхэвон произошло чрезвычайное происшествие, жертвами которого стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья. Месяц назад, 17 сентября, ей исполнился 21 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что девушка обучалась на четвертом курсе по программе "Свободные искусства и науки". В рамках осеннего семестра она была 20 октября направлена на включенное обучение в сеульский университет Сонгюнгван."Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе", - отмечают в вузе.Коллектив СПбГУ выражает соболезнования семье, родным и близким Дарьи.Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон, она привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.

https://ria.ru/20221031/rossiyanki-1827989182.html

южная корея

сеул

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Влада Копылова

в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле, санкт-петербургский государственный университет