20:29 31.10.2022 (обновлено: 20:56 31.10.2022)
Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры по Карабаху
В Сочи начался трехсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Сочи трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсуждают урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президенты и премьер-министр разговаривают втроем", — сказал он.
Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.
Саммит проходит в сочинском санатории "Русь", где традиционно наряду с резиденцией Бочаров ручей президент России принимает иностранных гостей.
Ранее Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном. По его словам, речь идет о принятии в трехстороннем формате документа о достижении согласия на основе 15 пунктов.
Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.
По данным Кремля, на переговорах в Сочи планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. В повестке также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.