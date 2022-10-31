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Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры по Карабаху
Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры по Карабаху - РИА Новости, 31.10.2022
Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры по Карабаху
Владимир Путин проводит в Сочи трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:29
2022-10-31T20:56
сочи
в мире
ильхам алиев
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
россия
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Сочи трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсуждают урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.Саммит проходит в сочинском санатории "Русь", где традиционно наряду с резиденцией Бочаров ручей президент России принимает иностранных гостей.Ранее Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном. По его словам, речь идет о принятии в трехстороннем формате документа о достижении согласия на основе 15 пунктов.Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.По данным Кремля, на переговорах в Сочи планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. В повестке также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/peregovory-1828199383.html
https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117908.html
https://ria.ru/20221029/mandat-1827737348.html
сочи
азербайджан
армения
россия
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сочи, в мире, ильхам алиев, никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, россия, обсе, нагорный карабах
Сочи, В мире, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Азербайджан, Армения, Россия, ОБСЕ, Нагорный Карабах
20:29 31.10.2022 (обновлено: 20:56 31.10.2022)
 
Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры по Карабаху

В Сочи начался трехсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин проводит в Сочи трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсуждают урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президенты и премьер-министр разговаривают втроем", — сказал он.

Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.
Саммит проходит в сочинском санатории "Русь", где традиционно наряду с резиденцией Бочаров ручей президент России принимает иностранных гостей.
Ранее Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном. По его словам, речь идет о принятии в трехстороннем формате документа о достижении согласия на основе 15 пунктов.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:12
Путин назвал цель трехсторонних переговоров в Сочи
Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.
По данным Кремля, на переговорах в Сочи планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. В повестке также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:38
Путин призвал обеспечить мир и стабильность в Карабахе
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле ответили на вопрос о продлении мандата миротворцев в Карабахе
 
СочиВ миреИльхам АлиевНикол ПашинянВладимир ПутинАзербайджанАрменияРоссияОБСЕНагорный Карабах
 
 
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