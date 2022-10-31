https://ria.ru/20221031/rossiyanki-1827989182.html

В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки

В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022

В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки

Две погибшие в давке в Сеуле россиянки были из Приморья, одна из Петербурга, одна из Красноярска, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T05:17

2022-10-31T05:17

2022-10-31T11:05

санкт-петербург

сеул

спасск-дальний

давка в сеуле

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Две погибшие в давке в Сеуле россиянки были из Приморья, одна из Петербурга, одна из Красноярска, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения. В представительстве МИД во Владивостоке заявили РИА Новости, что готовы оказать содействие в транспортировке тела или кремации погибшей."Одна из Спасска-Дальнего, другая с Находки, еще из Красноярска и Петербурга девушки", - сказал Броварец.Он отметил, что у трех россиянок в Корее находятся родные – кто-то здесь живет, кто-то приехал отдыхать.

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санкт-петербург, сеул, спасск-дальний, давка в сеуле, новости - туризм