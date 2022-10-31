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В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022
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В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки
В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки - РИА Новости, 31.10.2022
В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки
Две погибшие в давке в Сеуле россиянки были из Приморья, одна из Петербурга, одна из Красноярска, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T05:17
2022-10-31T11:05
санкт-петербург
сеул
спасск-дальний
давка в сеуле
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Две погибшие в давке в Сеуле россиянки были из Приморья, одна из Петербурга, одна из Красноярска, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения. В представительстве МИД во Владивостоке заявили РИА Новости, что готовы оказать содействие в транспортировке тела или кремации погибшей."Одна из Спасска-Дальнего, другая с Находки, еще из Красноярска и Петербурга девушки", - сказал Броварец.Он отметил, что у трех россиянок в Корее находятся родные – кто-то здесь живет, кто-то приехал отдыхать.
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санкт-петербург, сеул, спасск-дальний, давка в сеуле, новости - туризм
Санкт-Петербург, Сеул, Спасск-Дальний, Давка в Сеуле, Новости - Туризм
05:17 31.10.2022 (обновлено: 11:05 31.10.2022)
 
В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки

Представительство МИД: погибшие россиянки были из Приморья, Петербурга и Красноярска

© РИА НовостиСледователи на месте трагедии в Сеуле
Следователи на месте трагедии в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Две погибшие в давке в Сеуле россиянки были из Приморья, одна из Петербурга, одна из Красноярска, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.
По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и четыре россиянки. Среди них была переехавшая из Приморья девушка, подтвердили в агентстве международного сотрудничества региона. Одногруппница россиянки уточнила РИА Новости, что в давке погибла выпускница ДВФУ Юлиана Пак. По информации из соцсетей девушки, в Южной Корее она жила с 2021. В июле 2022 года Юлиана отметила свой 25-й день рождения. В представительстве МИД во Владивостоке заявили РИА Новости, что готовы оказать содействие в транспортировке тела или кремации погибшей.
"Одна из Спасска-Дальнего, другая с Находки, еще из Красноярска и Петербурга девушки", - сказал Броварец.
Он отметил, что у трех россиянок в Корее находятся родные – кто-то здесь живет, кто-то приехал отдыхать.
Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 04:52
Власти Приморья готовы помочь семье погибшей в давке в Сеуле россиянки
 
Санкт-ПетербургСеулСпасск-ДальнийДавка в СеулеНовости - Туризм
 
 
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