https://ria.ru/20221031/putin-1828115690.html
Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи
Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022
Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи
Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:35
2022-10-31T14:35
2022-10-31T16:40
сочи
владимир путин
россия
никол пашинян
ереван
москва
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828154466_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_7c110363a7df6f3c5bad54aa35846ac5.jpg
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры прошли в преддверии саммита между Москвой, Ереваном и Баку.Президент России подчеркнул, что главные задачи сейчас — обеспечить мир и стабильность в регионе, а также разблокировать транспортную инфраструктуру. По его словам, это давнее противостояние необходимо закончить.Российский лидер также отметил важность определения ключевых моментов на предстоящем трехстороннем саммите, которые помогут продвинуться в решении этого вопроса.Премьер Армении, в свою очередь, заявил, что поддерживает разблокировку региональных коммуникаций. Он назвал приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предлагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку. При этом Пашинян подчеркнул, что перед началом работ по делимитации нужно повысить уровень безопасности на границе с Азербайджаном. Кроме того, необходимо решить вопросы по поводу освобождения армянских пленных и вывода войск из зоны ответственности российских миротворцев."Для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе... Вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений", — сказал Пашинян.Переговоры Путина и Пашиняна в расширенном составе продлились чуть более часа, после чего они пообщались тет-а-тет. В общей сложности их беседа продолжалась два часа.Встреча прошла в сочинском санатории "Русь", где традиционно наряду с резиденцией Бочаров Ручей Путин принимает иностранных гостей.В понедельник там же состоится трехсторонний саммит Россия — Армения — Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. На этой встрече также возможно принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.
https://ria.ru/20221007/territorii-1822124485.html
https://ria.ru/20221028/putin-1827511811.html
https://ria.ru/20221029/armeniya-1827756603.html
сочи
россия
ереван
москва
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828154466_503:466:2613:2048_1920x0_80_0_0_57fb3ea2cf57c31b3a5137b79140f49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, владимир путин, россия, никол пашинян, ереван, москва, баку
Сочи, Владимир Путин, Россия, Никол Пашинян, Ереван, Москва, Баку
14:35 31.10.2022 (обновлено: 16:40 31.10.2022)
Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи
Президент России Путин и премьер Армении Пашинян провели переговоры в Сочи
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры прошли в преддверии саммита между Москвой
, Ереваном
и Баку
.
Президент России
подчеркнул, что главные задачи сейчас — обеспечить мир и стабильность в регионе, а также разблокировать транспортную инфраструктуру. По его словам, это давнее противостояние необходимо закончить.
"Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласны с этим? Знаю, что у вас есть политическая воля к этому. И мы всячески это поддерживаем", — сказал Путин.
Российский лидер также отметил важность определения ключевых моментов на предстоящем трехстороннем саммите, которые помогут продвинуться в решении этого вопроса.
Премьер Армении
, в свою очередь, заявил, что поддерживает разблокировку региональных коммуникаций. Он назвал приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предлагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.
При этом Пашинян подчеркнул, что перед началом работ по делимитации нужно повысить уровень безопасности на границе с Азербайджаном
. Кроме того, необходимо решить вопросы по поводу освобождения армянских пленных и вывода войск из зоны ответственности российских миротворцев.
"Для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе
... Вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений", — сказал Пашинян.
Переговоры Путина и Пашиняна в расширенном составе продлились чуть более часа, после чего они пообщались тет-а-тет. В общей сложности их беседа продолжалась два часа.
Встреча прошла в сочинском санатории "Русь", где традиционно наряду с резиденцией Бочаров Ручей Путин принимает иностранных гостей.
В понедельник там же состоится трехсторонний саммит Россия — Армения — Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. На этой встрече также возможно принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.
Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.