https://ria.ru/20221031/putin-1828115690.html

Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи

Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022

Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи

Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:35

2022-10-31T14:35

2022-10-31T16:40

сочи

владимир путин

россия

никол пашинян

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москва

баку

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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры прошли в преддверии саммита между Москвой, Ереваном и Баку.Президент России подчеркнул, что главные задачи сейчас — обеспечить мир и стабильность в регионе, а также разблокировать транспортную инфраструктуру. По его словам, это давнее противостояние необходимо закончить.Российский лидер также отметил важность определения ключевых моментов на предстоящем трехстороннем саммите, которые помогут продвинуться в решении этого вопроса.Премьер Армении, в свою очередь, заявил, что поддерживает разблокировку региональных коммуникаций. Он назвал приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предлагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку. При этом Пашинян подчеркнул, что перед началом работ по делимитации нужно повысить уровень безопасности на границе с Азербайджаном. Кроме того, необходимо решить вопросы по поводу освобождения армянских пленных и вывода войск из зоны ответственности российских миротворцев."Для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе... Вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений", — сказал Пашинян.Переговоры Путина и Пашиняна в расширенном составе продлились чуть более часа, после чего они пообщались тет-а-тет. В общей сложности их беседа продолжалась два часа.Встреча прошла в сочинском санатории "Русь", где традиционно наряду с резиденцией Бочаров Ручей Путин принимает иностранных гостей.В понедельник там же состоится трехсторонний саммит Россия — Армения — Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. На этой встрече также возможно принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.

https://ria.ru/20221007/territorii-1822124485.html

https://ria.ru/20221028/putin-1827511811.html

https://ria.ru/20221029/armeniya-1827756603.html

сочи

россия

ереван

москва

баку

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