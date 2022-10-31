https://ria.ru/20221031/presnyakov-1828032280.html

Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО

Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО - РИА Новости, 31.10.2022

Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО

Владимир Пресняков передал средства, собранные с московского сольного концерта в Crocus City Hall 30 октября, в поддержку солдат СВО. Он сообщил об этом перед... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:14

2022-10-31T11:14

2022-10-31T11:14

шоубиз

владимир пресняков

музыка

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Пресняков передал средства, собранные с московского сольного концерта в Crocus City Hall 30 октября, в поддержку солдат СВО. Он сообщил об этом перед началом шоу, а позже выставил видео обращения к публике в своей соцсети. Зал встретил информацию одобрительными возгласами. Ранее исполнитель рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он признался, что подобные высказывания ранят молодого человека, но с возрастом он стал проще реагировать на них. В октябре появились сообщения о мобилизации Никиты, однако позже он опроверг эти данные.

https://ria.ru/20220923/pesni-1818736986.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир пресняков, музыка