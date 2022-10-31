Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО
Владимир Пресняков передал гонорар с московского сольного концерта солдатам СВО
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Пресняков передал средства, собранные с московского сольного концерта в Crocus City Hall 30 октября, в поддержку солдат СВО. Он сообщил об этом перед началом шоу, а позже выставил видео обращения к публике в своей соцсети.
© @presnyakovvladimirКадр видео концерта Владимира Преснякова
© @presnyakovvladimir
Кадр видео концерта Владимира Преснякова
"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились! Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам", – сказал певец со сцены.
Зал встретил информацию одобрительными возгласами.
Ранее исполнитель рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он признался, что подобные высказывания ранят молодого человека, но с возрастом он стал проще реагировать на них.
В октябре появились сообщения о мобилизации Никиты, однако позже он опроверг эти данные.