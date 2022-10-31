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Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО - РИА Новости, 31.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221031/presnyakov-1828032280.html
Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО
Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО - РИА Новости, 31.10.2022
Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО
Владимир Пресняков передал средства, собранные с московского сольного концерта в Crocus City Hall 30 октября, в поддержку солдат СВО. Он сообщил об этом перед... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:14
2022-10-31T11:14
шоубиз
владимир пресняков
музыка
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Пресняков передал средства, собранные с московского сольного концерта в Crocus City Hall 30 октября, в поддержку солдат СВО. Он сообщил об этом перед началом шоу, а позже выставил видео обращения к публике в своей соцсети. Зал встретил информацию одобрительными возгласами. Ранее исполнитель рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он признался, что подобные высказывания ранят молодого человека, но с возрастом он стал проще реагировать на них. В октябре появились сообщения о мобилизации Никиты, однако позже он опроверг эти данные.
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владимир пресняков, музыка
Шоубиз, Владимир Пресняков, Музыка
11:14 31.10.2022
 
Владимир Пресняков передал гонорар с концерта солдатам СВО

Владимир Пресняков передал гонорар с московского сольного концерта солдатам СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПевец Владимир Пресняков
Певец Владимир Пресняков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Пресняков передал средства, собранные с московского сольного концерта в Crocus City Hall 30 октября, в поддержку солдат СВО. Он сообщил об этом перед началом шоу, а позже выставил видео обращения к публике в своей соцсети.
© @presnyakovvladimirКадр видео концерта Владимира Преснякова
Кадр видео концерта Владимира Преснякова
© @presnyakovvladimir
Кадр видео концерта Владимира Преснякова

"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились! Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам", – сказал певец со сцены.

Зал встретил информацию одобрительными возгласами.
Ранее исполнитель рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье. Он признался, что подобные высказывания ранят молодого человека, но с возрастом он стал проще реагировать на них.
В октябре появились сообщения о мобилизации Никиты, однако позже он опроверг эти данные.
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ШоубизВладимир ПресняковМузыка
 
 
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