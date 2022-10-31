14:45 31.10.2022 (обновлено: 15:53 31.10.2022)
Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными
Пашинян заявил, что до сих пор не удалось решить вопрос с освобождением армянских пленных
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что вопрос с освобождением армянских пленных не решен до сих пор.
"Хочу заявить о важности вопроса освобождения и репатриации всех граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане", - сказал армянский премьер. По его словам, несмотря на то, что этот вопрос с российским лидером обсуждался десятки раз, "и вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, вопрос не решен до сих пор".
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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