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Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными - РИА Новости, 31.10.2022
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Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными
Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными - РИА Новости, 31.10.2022
Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что вопрос с освобождением армянских пленных не решен до сих РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:45
2022-10-31T15:53
в мире
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
азербайджан
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что вопрос с освобождением армянских пленных не решен до сих пор."Хочу заявить о важности вопроса освобождения и репатриации всех граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане", - сказал армянский премьер. По его словам, несмотря на то, что этот вопрос с российским лидером обсуждался десятки раз, "и вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, вопрос не решен до сих пор".Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, азербайджан
В мире, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Азербайджан
14:45 31.10.2022 (обновлено: 15:53 31.10.2022)
 
Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными

Пашинян заявил, что до сих пор не удалось решить вопрос с освобождением армянских пленных

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что вопрос с освобождением армянских пленных не решен до сих пор.
"Хочу заявить о важности вопроса освобождения и репатриации всех граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане", - сказал армянский премьер. По его словам, несмотря на то, что этот вопрос с российским лидером обсуждался десятки раз, "и вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, вопрос не решен до сих пор".
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
 
В миреСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянАзербайджан
 
 
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