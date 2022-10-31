https://ria.ru/20221031/plennye-1828123119.html

Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными

Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными - РИА Новости, 31.10.2022

Пашинян заявил о нерешенном вопросе с армянскими пленными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что вопрос с освобождением армянских пленных не решен до сих РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:45

2022-10-31T14:45

2022-10-31T15:53

в мире

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

россия

владимир путин

никол пашинян

азербайджан

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что вопрос с освобождением армянских пленных не решен до сих пор."Хочу заявить о важности вопроса освобождения и репатриации всех граждан Армении, удерживаемых в Азербайджане", - сказал армянский премьер. По его словам, несмотря на то, что этот вопрос с российским лидером обсуждался десятки раз, "и вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, вопрос не решен до сих пор".Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

армения

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, азербайджан