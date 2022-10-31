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Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном
Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 31.10.2022
Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном
Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:29
2022-10-31T20:40
владимир путин
в мире
цены на нефть
ильхам алиев
никол пашинян
армения
баку
азербайджан
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости.Обе беседы длились более двух часов. Путин и Алиев обсудили нормализацию ситуации в Карабахе и двустороннее сотрудничество. Президент Азербайджана выразил российскому лидеру благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку предлагает пять принципов, на которых мог бы быть урегулирован вопрос по Карабаху.Этой встрече предшествовала беседа Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. После общения с российским президентом он заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.Переговоры прошли перед трехсторонним саммитом Россия — Армения — Азербайджан.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/pashinyan-1828174417.html
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владимир путин, в мире, цены на нефть, ильхам алиев, никол пашинян, армения, баку, азербайджан
Владимир Путин, В мире, Цены на нефть, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Армения, Баку, Азербайджан
19:29 31.10.2022 (обновлено: 20:40 31.10.2022)
 
Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном

Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости.
Обе беседы длились более двух часов. Путин и Алиев обсудили нормализацию ситуации в Карабахе и двустороннее сотрудничество. Президент Азербайджана выразил российскому лидеру благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку предлагает пять принципов, на которых мог бы быть урегулирован вопрос по Карабаху.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:12
Пашинян поблагодарил Путина за вклад в обеспечение мира на Южном Кавказе
Этой встрече предшествовала беседа Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. После общения с российским президентом он заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.
Переговоры прошли перед трехсторонним саммитом Россия — Армения — Азербайджан.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:13
Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном
 
Владимир ПутинВ миреЦены на нефтьИльхам АлиевНикол ПашинянАрменияБакуАзербайджан
 
 
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