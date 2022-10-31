19:29 31.10.2022 (обновлено: 20:40 31.10.2022)
Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном
Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил корреспондент РИА Новости.
Обе беседы длились более двух часов. Путин и Алиев обсудили нормализацию ситуации в Карабахе и двустороннее сотрудничество. Президент Азербайджана выразил российскому лидеру благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку предлагает пять принципов, на которых мог бы быть урегулирован вопрос по Карабаху.
Этой встрече предшествовала беседа Путина с премьером Армении Николом Пашиняном. После общения с российским президентом он заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.
Переговоры прошли перед трехсторонним саммитом Россия — Армения — Азербайджан.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.