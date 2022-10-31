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Путин и Алиев начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин и Алиев начали переговоры в Сочи
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:08
2022-10-31T18:05
владимир путин
ильхам алиев
политика
россия
сочи
азербайджан
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит перед трехсторонним саммитом, где также будет участвовать премьер-министр Армении Никол Пашинян. С ним Путин провел переговоры сегодня днем. Они прошли в сочинском санатории "Русь", там же состоится мероприятие в расширенном формате. Ожидается принятие документа, который ляжет в основу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.После общения с российским президентом Пашинян заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.Еще одно решение, которое может быть принято в Сочи, — продление на 10-20 лет мандата российских миротворцев.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828123553.html
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владимир путин, ильхам алиев, политика, россия, сочи, азербайджан
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Политика, Россия, Сочи, Азербайджан
17:08 31.10.2022 (обновлено: 18:05 31.10.2022)
 
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи

Президенты Путин и Алиев проводят переговоры в Сочи

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 31 октября 2022
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 31 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи. 31 октября 2022
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит перед трехсторонним саммитом, где также будет участвовать премьер-министр Армении Никол Пашинян. С ним Путин провел переговоры сегодня днем. Они прошли в сочинском санатории "Русь", там же состоится мероприятие в расширенном формате. Ожидается принятие документа, который ляжет в основу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
После общения с российским президентом Пашинян заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.
Еще одно решение, которое может быть принято в Сочи, — продление на 10-20 лет мандата российских миротворцев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:46
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Владимир ПутинИльхам АлиевПолитикаРоссияСочиАзербайджан
 
 
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