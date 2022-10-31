https://ria.ru/20221031/peregovory-1828198304.html
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:08
2022-10-31T17:08
2022-10-31T18:05
владимир путин
ильхам алиев
политика
россия
сочи
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828216985_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_7602827e73ba1f3cf34a141de3106e91.jpg
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит перед трехсторонним саммитом, где также будет участвовать премьер-министр Армении Никол Пашинян. С ним Путин провел переговоры сегодня днем. Они прошли в сочинском санатории "Русь", там же состоится мероприятие в расширенном формате. Ожидается принятие документа, который ляжет в основу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.После общения с российским президентом Пашинян заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.Еще одно решение, которое может быть принято в Сочи, — продление на 10-20 лет мандата российских миротворцев.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828123553.html
россия
сочи
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828216985_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e2f0c285fdf38cffa7e7dae733b0828d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ильхам алиев, политика, россия, сочи, азербайджан
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Политика, Россия, Сочи, Азербайджан
17:08 31.10.2022 (обновлено: 18:05 31.10.2022)
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи
Президенты Путин и Алиев проводят переговоры в Сочи