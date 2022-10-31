https://ria.ru/20221031/peregovory-1828198304.html

Путин и Алиев начали переговоры в Сочи

Путин и Алиев начали переговоры в Сочи - РИА Новости, 31.10.2022

Путин и Алиев начали переговоры в Сочи

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:08

2022-10-31T17:08

2022-10-31T18:05

владимир путин

ильхам алиев

политика

россия

сочи

азербайджан

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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит перед трехсторонним саммитом, где также будет участвовать премьер-министр Армении Никол Пашинян. С ним Путин провел переговоры сегодня днем. Они прошли в сочинском санатории "Русь", там же состоится мероприятие в расширенном формате. Ожидается принятие документа, который ляжет в основу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.После общения с российским президентом Пашинян заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.Еще одно решение, которое может быть принято в Сочи, — продление на 10-20 лет мандата российских миротворцев.

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828123553.html

россия

сочи

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, ильхам алиев, политика, россия, сочи, азербайджан