16:39 31.10.2022 (обновлено: 16:49 31.10.2022)
Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет
Путин и Пашинян завершили переговоры, длившиеся в общей сложности два часа
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна завершились, они длились более двух часов, включая расширенный состав и встречу с глазу на глаз.
Встреча прошла перед трехсторонним саммитом РФ-Армения-Азербайджан. У российского лидера запланировано и двустороннее общение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Около часа президент РФ и премьер Армении беседовали в расширенном составе, а затем продолжили беседу тет-а-тет.
В самом начале переговоров Путин выразил надежду, что на встрече удастся продвинуться в вопросе карабахского урегулирования. Он подчеркнул, что конфликт надо завершать.
Со своей стороны Пашинян заявил, что до сих пор не решен вопрос освобождения армянских пленных. Ереван, по его словам, заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент. Пашинян также отметил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.