https://ria.ru/20221031/pashinyan-1828186924.html

Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет

Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 31.10.2022

Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна завершились, они длились более двух часов, включая расширенный состав и встречу с... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:39

2022-10-31T16:39

2022-10-31T16:49

владимир путин

никол пашинян

в мире

армения

россия

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна завершились, они длились более двух часов, включая расширенный состав и встречу с глазу на глаз.Встреча прошла перед трехсторонним саммитом РФ-Армения-Азербайджан. У российского лидера запланировано и двустороннее общение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Около часа президент РФ и премьер Армении беседовали в расширенном составе, а затем продолжили беседу тет-а-тет.В самом начале переговоров Путин выразил надежду, что на встрече удастся продвинуться в вопросе карабахского урегулирования. Он подчеркнул, что конфликт надо завершать.Со своей стороны Пашинян заявил, что до сих пор не решен вопрос освобождения армянских пленных. Ереван, по его словам, заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент. Пашинян также отметил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html

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Кирилл Волков

владимир путин, никол пашинян, в мире, армения, россия