Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/pashinyan-1828186924.html
Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет
Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет - РИА Новости, 31.10.2022
Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет
Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна завершились, они длились более двух часов, включая расширенный состав и встречу с... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:39
2022-10-31T16:49
владимир путин
никол пашинян
в мире
армения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828125439_0:225:3070:1952_1920x0_80_0_0_03f34e23208fa45baea52bd089185c08.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна завершились, они длились более двух часов, включая расширенный состав и встречу с глазу на глаз.Встреча прошла перед трехсторонним саммитом РФ-Армения-Азербайджан. У российского лидера запланировано и двустороннее общение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Около часа президент РФ и премьер Армении беседовали в расширенном составе, а затем продолжили беседу тет-а-тет.В самом начале переговоров Путин выразил надежду, что на встрече удастся продвинуться в вопросе карабахского урегулирования. Он подчеркнул, что конфликт надо завершать.Со своей стороны Пашинян заявил, что до сих пор не решен вопрос освобождения армянских пленных. Ереван, по его словам, заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент. Пашинян также отметил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828125439_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_5d47aad7122de4f67a1463726ac7fb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, никол пашинян, в мире, армения, россия
Владимир Путин, Никол Пашинян, В мире, Армения, Россия
16:39 31.10.2022 (обновлено: 16:49 31.10.2022)
 
Путин и Пашинян завершили переговоры тет-а-тет

Путин и Пашинян завершили переговоры, длившиеся в общей сложности два часа

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна завершились, они длились более двух часов, включая расширенный состав и встречу с глазу на глаз.
Встреча прошла перед трехсторонним саммитом РФ-Армения-Азербайджан. У российского лидера запланировано и двустороннее общение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Около часа президент РФ и премьер Армении беседовали в расширенном составе, а затем продолжили беседу тет-а-тет.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 11:36
Пашинян готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев
В самом начале переговоров Путин выразил надежду, что на встрече удастся продвинуться в вопросе карабахского урегулирования. Он подчеркнул, что конфликт надо завершать.
Со своей стороны Пашинян заявил, что до сих пор не решен вопрос освобождения армянских пленных. Ереван, по его словам, заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент. Пашинян также отметил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Владимир ПутинНикол ПашинянВ миреАрменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала