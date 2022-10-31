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Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
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Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе
Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:27
2022-10-31T15:29
никол пашинян
армения
азербайджан
россия
владимир путин
в мире
нагорный карабах
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе."Для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе... Вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабах. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений", - сказал Пашинян.Что касается начала работ по делимитации армяно-азербайджанской границы, то, по словам армянского премьера, Ереван не раз подчеркивал, что этому должно предшествовать создание механизмов по повышению уровня стабильности и безопасности на границе."Позиция РФ заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации и ее работа станут механизмом пограничной безопасности. Честно говоря, тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника, то есть России. Вопреки этому 13 сентября Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны. Для нас очень важна четкая позиция РФ в этом вопросе с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года", - отметил премьер.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221028/pashinyan-1827410984.html
https://ria.ru/20221028/armeniya-1827500367.html
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никол пашинян, армения, азербайджан, россия, владимир путин, в мире, нагорный карабах
Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, В мире, Нагорный Карабах
15:27 31.10.2022 (обновлено: 15:29 31.10.2022)
 
Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе

Пашинян надеется на вывод войск Азербайджана из зоны ответственности России в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.
"Для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе... Вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабах. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений", - сказал Пашинян.
Флаги Армении и России - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 09:11
Ереван согласен строить отношения с Баку на предложенных Москвой принципах
Что касается начала работ по делимитации армяно-азербайджанской границы, то, по словам армянского премьера, Ереван не раз подчеркивал, что этому должно предшествовать создание механизмов по повышению уровня стабильности и безопасности на границе.
"Позиция РФ заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации и ее работа станут механизмом пограничной безопасности. Честно говоря, тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника, то есть России. Вопреки этому 13 сентября Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны. Для нас очень важна четкая позиция РФ в этом вопросе с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года", - отметил премьер.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 13:43
Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности, заявил Путин
 
Никол ПашинянАрменияАзербайджанРоссияВладимир ПутинВ миреНагорный Карабах
 
 
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