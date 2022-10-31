https://ria.ru/20221031/pashinyan-1828151944.html

Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе

Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022

Пашинян рассказал об обстановке в зоне ответственности России в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:27

2022-10-31T15:27

2022-10-31T15:29

никол пашинян

армения

азербайджан

россия

владимир путин

в мире

нагорный карабах

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что для Армении важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе."Для нас очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе... Вопреки договоренностям на высшем уровне, азербайджанские войска до сих пор не ушли из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабах. Надеюсь на решение этого вопроса по итогам сегодняшних обсуждений", - сказал Пашинян.Что касается начала работ по делимитации армяно-азербайджанской границы, то, по словам армянского премьера, Ереван не раз подчеркивал, что этому должно предшествовать создание механизмов по повышению уровня стабильности и безопасности на границе."Позиция РФ заключалась в том, что само формирование комиссии по делимитации и ее работа станут механизмом пограничной безопасности. Честно говоря, тогда мы не разделяли эту позицию, но в конце концов решили опираться на трактовку нашего стратегического союзника, то есть России. Вопреки этому 13 сентября Азербайджан инициировал новую широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории нашей страны. Для нас очень важна четкая позиция РФ в этом вопросе с формулировкой о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года", - отметил премьер.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221028/pashinyan-1827410984.html

https://ria.ru/20221028/armeniya-1827500367.html

армения

азербайджан

россия

нагорный карабах

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никол пашинян, армения, азербайджан, россия, владимир путин, в мире, нагорный карабах