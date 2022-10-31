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Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки - РИА Новости, 31.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221031/kirkorov-1828100593.html
Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки
Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки - РИА Новости, 31.10.2022
Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки
Цитату певца Филиппа Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвали из контекста, задававшая вопрос журналистка "не оскорблена", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:04
2022-10-31T14:12
шоубиз
филипп киркоров
анастасия стоцкая
санкт-петербург
ростов-на-дону
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цитату певца Филиппа Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвали из контекста, задававшая вопрос журналистка "не оскорблена", сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.Ранее телеканал "78" сообщил, что Киркоров 30 октября разозлился во время экспресс-интервью за кулисами гала-концерта по случаю юбилея БКЗ "Октябрьский". Отвечая на вопрос, что он привозит из разных городов, певец сказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов. Как передает телеканал, на уточняющий вопрос от журналистки: "Тырите?" – певец ответил в грубой форме: "Пошла ты в ж***!". В 2004 году на совместной пресс-конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону Киркоров оскорбил журналистку "Газеты Дона" Ирину Ароян и призвал ее покинуть зал. Инцидент запомнился фразой про "розовую кофточку" корреспондентки. Ростовский суд в том же году признал певца виновным в оскорблении и обязал его заплатить штраф в 60 тысяч рублей.Ранее Киркоров ответил на критику узбекской певицы Наргиз. Исполнительница была возмущена концертом российского артиста в Ташкенте.
https://ria.ru/20221027/sigal-1827192495.html
https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html
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филипп киркоров, анастасия стоцкая, санкт-петербург, ростов-на-дону
Шоубиз, Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
14:04 31.10.2022 (обновлено: 14:12 31.10.2022)
 
Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки

Представитель Киркорова назвала грубость певца в адрес журналистки "шутливой ситуацией"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цитату певца Филиппа Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвали из контекста, задававшая вопрос журналистка "не оскорблена", сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
"Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли", — сказала собеседница агентства.
Ранее телеканал "78" сообщил, что Киркоров 30 октября разозлился во время экспресс-интервью за кулисами гала-концерта по случаю юбилея БКЗ "Октябрьский". Отвечая на вопрос, что он привозит из разных городов, певец сказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов.
Как передает телеканал, на уточняющий вопрос от журналистки: "Тырите?" – певец ответил в грубой форме: "Пошла ты в ж***!".
Стивен Сигал / Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 14:35Шоубиз
Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО
В 2004 году на совместной пресс-конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону Киркоров оскорбил журналистку "Газеты Дона" Ирину Ароян и призвал ее покинуть зал. Инцидент запомнился фразой про "розовую кофточку" корреспондентки. Ростовский суд в том же году признал певца виновным в оскорблении и обязал его заплатить штраф в 60 тысяч рублей.
Ранее Киркоров ответил на критику узбекской певицы Наргиз. Исполнительница была возмущена концертом российского артиста в Ташкенте.
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:59Шоубиз
"Чудо в перьях": в Сети обрушились с критикой на образ Киркорова
 
ШоубизФилипп КиркоровАнастасия СтоцкаяСанкт-ПетербургРостов-на-Дону
 
 
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