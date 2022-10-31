https://ria.ru/20221031/kirkorov-1828100593.html

Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки

Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки - РИА Новости, 31.10.2022

Представитель Киркорова объяснила грубость певца в адрес журналистки

Цитату певца Филиппа Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвали из контекста, задававшая вопрос журналистка "не оскорблена", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:04

2022-10-31T14:04

2022-10-31T14:12

шоубиз

филипп киркоров

анастасия стоцкая

санкт-петербург

ростов-на-дону

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цитату певца Филиппа Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвали из контекста, задававшая вопрос журналистка "не оскорблена", сообщила РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.Ранее телеканал "78" сообщил, что Киркоров 30 октября разозлился во время экспресс-интервью за кулисами гала-концерта по случаю юбилея БКЗ "Октябрьский". Отвечая на вопрос, что он привозит из разных городов, певец сказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов. Как передает телеканал, на уточняющий вопрос от журналистки: "Тырите?" – певец ответил в грубой форме: "Пошла ты в ж***!". В 2004 году на совместной пресс-конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону Киркоров оскорбил журналистку "Газеты Дона" Ирину Ароян и призвал ее покинуть зал. Инцидент запомнился фразой про "розовую кофточку" корреспондентки. Ростовский суд в том же году признал певца виновным в оскорблении и обязал его заплатить штраф в 60 тысяч рублей.Ранее Киркоров ответил на критику узбекской певицы Наргиз. Исполнительница была возмущена концертом российского артиста в Ташкенте.

https://ria.ru/20221027/sigal-1827192495.html

https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html

санкт-петербург

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

филипп киркоров, анастасия стоцкая, санкт-петербург, ростов-на-дону