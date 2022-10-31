https://ria.ru/20221031/karabakh-1828289938.html

Работа по карабахскому урегулированию продолжится, заявили в Кремле

Работа по карабахскому урегулированию продолжится, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.10.2022

Работа по карабахскому урегулированию продолжится, заявили в Кремле

Работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:48

2022-10-31T23:48

2022-10-31T23:48

в мире

владимир путин

никол пашинян

россия

азербайджан

армения

ильхам алиев

дмитрий песков

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В понедельник в Сочи прошла трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам саммита российский президент заявил, что по Нагорному Карабаху удалось согласовать не все, но есть шаги вперед, согласовано совместное заявление по разрешению конфликта. Он отметил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, его составляющие - это предмет компромиссов с обеих сторон, контакты Армении и Азербайджана с участием России продолжатся.

https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, ильхам алиев, дмитрий песков