Работа по карабахскому урегулированию продолжится, заявили в Кремле
Песков: работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши посреднические усилия будем продолжать", - сказал Песков.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В понедельник в Сочи прошла трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам саммита российский президент заявил, что по Нагорному Карабаху удалось согласовать не все, но есть шаги вперед, согласовано совместное заявление по разрешению конфликта. Он отметил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, его составляющие - это предмет компромиссов с обеих сторон, контакты Армении и Азербайджана с участием России продолжатся.