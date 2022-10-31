https://ria.ru/20221031/karabakh-1828123010.html
Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе
Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в карабахском урегулировании. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:45
2022-10-31T14:45
2022-10-31T14:57
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
армения
россия
азербайджан
политика
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в карабахском урегулировании.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора."Мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь на то, что продвинемся... Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперед в направлении урегулирования", - сказал Путин в ходе переговоров с Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, армения, россия, азербайджан, политика
Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Россия, Азербайджан, Политика
14:45 31.10.2022 (обновлено: 14:57 31.10.2022)
Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе
Президент Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе на саммите