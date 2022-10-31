https://ria.ru/20221031/karabakh-1828123010.html

Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе

Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022

Путин надеется на продвижение в урегулировании в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в карабахском урегулировании. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:45

2022-10-31T14:45

2022-10-31T14:57

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

армения

россия

азербайджан

политика

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в карабахском урегулировании.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора."Мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь на то, что продвинемся... Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперед в направлении урегулирования", - сказал Путин в ходе переговоров с Пашиняном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221029/mirotvortsy-1827735234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, армения, россия, азербайджан, политика