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Путин призвал обеспечить мир и стабильность в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин призвал обеспечить мир и стабильность в Карабахе
Путин призвал обеспечить мир и стабильность в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
Путин призвал обеспечить мир и стабильность в Карабахе
Президент России Владимир Путин, говоря об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что самое главное - это обеспечить мир и условия для развития,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:38
2022-10-31T15:02
владимир путин
в мире
никол пашинян
армения
россия
нагорный карабах
цены на нефть
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что самое главное - это обеспечить мир и условия для развития, включающие в себя в том числе и разблокировку транспортной инфраструктуры.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договоренность в ходе прекращения вооруженного конфликта. Тогда мы все исходили из того, что самое главное - это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении", - сказал Путин в ходе встречи.Он добавил, что все эти вопросы, включая и разблокировку транспортной инфраструктуры, связаны с развитием экономики и социальной сферы. "В конечном итоге это то, ради чего мы работаем, в интересах людей", - отметил президент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221027/karabakh-1827328477.html
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владимир путин, в мире, никол пашинян, армения, россия, нагорный карабах, цены на нефть
Владимир Путин, В мире, Никол Пашинян, Армения, Россия, Нагорный Карабах, Цены на нефть
14:38 31.10.2022 (обновлено: 15:02 31.10.2022)
 
Путин призвал обеспечить мир и стабильность в Карабахе

Путин призвал обеспечить мир в Карабахе, разблокировку транспортной инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что самое главное - это обеспечить мир и условия для развития, включающие в себя в том числе и разблокировку транспортной инфраструктуры.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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"Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договоренность в ходе прекращения вооруженного конфликта. Тогда мы все исходили из того, что самое главное - это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении", - сказал Путин в ходе встречи.
Он добавил, что все эти вопросы, включая и разблокировку транспортной инфраструктуры, связаны с развитием экономики и социальной сферы. "В конечном итоге это то, ради чего мы работаем, в интересах людей", - отметил президент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Владимир ПутинВ миреНикол ПашинянАрменияРоссияНагорный КарабахЦены на нефть
 
 
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