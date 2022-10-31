14:38 31.10.2022 (обновлено: 15:02 31.10.2022)
Путин призвал обеспечить мир и стабильность в Карабахе
Путин призвал обеспечить мир в Карабахе, разблокировку транспортной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявил, что самое главное - это обеспечить мир и условия для развития, включающие в себя в том числе и разблокировку транспортной инфраструктуры.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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"Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договоренность в ходе прекращения вооруженного конфликта. Тогда мы все исходили из того, что самое главное - это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении", - сказал Путин в ходе встречи.
Он добавил, что все эти вопросы, включая и разблокировку транспортной инфраструктуры, связаны с развитием экономики и социальной сферы. "В конечном итоге это то, ради чего мы работаем, в интересах людей", - отметил президент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.