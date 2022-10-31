https://ria.ru/20221031/grazhdanstvo-1828066753.html

Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ

Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ

Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, чтобы компания получила банковскую лицензию в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:28

2022-10-31T12:28

2022-10-31T23:30

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, чтобы компания получила банковскую лицензию в Великобритании, пишет газета Times."Руководитель Revolut отказался от российского гражданства, поскольку компания, занимающаяся платежами через приложения, продолжает добиваться получения банковской лицензии в Великобритании", — пишет газета.Уточняется, что Николай Сторонский — младший, соучредитель и главный исполнительный директор компании, занимающейся финансовыми технологиями, ранее имел британский и российский паспорта.Times поясняет, что расположенная в Лондоне компания ожидает решения по своему заявлению на получение банковской лицензии в Великобритании, которое было подано в Управление по финансовому регулированию и надзору в прошлом году. Ожидается, что успешное рассмотрение заявки позволит компании получить доступ к дальнейшему финансированию.Британский финтех-стартап Revolut запустился в июле 2015 года, его сооснователями являются россиянин Николай Сторонский и гражданин Украины Владислав Яценко.Как писал еще в апреле Forbes, некоторые бизнесмены, в том числе основатель Telegram Павел Дуров, сооснователь компании — разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман и соучредитель цифрового банка Revolut Ник Сторонский просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном гражданстве.

https://ria.ru/20220926/grazhdanstvo-1819639354.html

https://ria.ru/20220926/snouden-1819626365.html

лондон

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, николай сторонский , павел дуров, лондон, великобритания, украина, telegram, в мире