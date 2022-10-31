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Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
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Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ
Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, чтобы компания получила банковскую лицензию в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:28
2022-10-31T23:30
технологии
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, чтобы компания получила банковскую лицензию в Великобритании, пишет газета Times."Руководитель Revolut отказался от российского гражданства, поскольку компания, занимающаяся платежами через приложения, продолжает добиваться получения банковской лицензии в Великобритании", — пишет газета.Уточняется, что Николай Сторонский — младший, соучредитель и главный исполнительный директор компании, занимающейся финансовыми технологиями, ранее имел британский и российский паспорта.Times поясняет, что расположенная в Лондоне компания ожидает решения по своему заявлению на получение банковской лицензии в Великобритании, которое было подано в Управление по финансовому регулированию и надзору в прошлом году. Ожидается, что успешное рассмотрение заявки позволит компании получить доступ к дальнейшему финансированию.Британский финтех-стартап Revolut запустился в июле 2015 года, его сооснователями являются россиянин Николай Сторонский и гражданин Украины Владислав Яценко.Как писал еще в апреле Forbes, некоторые бизнесмены, в том числе основатель Telegram Павел Дуров, сооснователь компании — разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман и соучредитель цифрового банка Revolut Ник Сторонский просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном гражданстве.
https://ria.ru/20220926/grazhdanstvo-1819639354.html
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технологии, николай сторонский , павел дуров, лондон, великобритания, украина, telegram, в мире
Технологии, Николай Сторонский , Павел Дуров, Лондон, Великобритания, Украина, Telegram, В мире
12:28 31.10.2022 (обновлено: 23:30 31.10.2022)
 
Сооснователь Revolut отказался от российского гражданства, сообщили СМИ

Times: сооснователь Revolut отказался от гражданства России ради лицензии в Британии

© Getty Images for TechCrunch/Kimberly WhiteСооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
© Getty Images for TechCrunch/Kimberly White
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, чтобы компания получила банковскую лицензию в Великобритании, пишет газета Times.
"Руководитель Revolut отказался от российского гражданства, поскольку компания, занимающаяся платежами через приложения, продолжает добиваться получения банковской лицензии в Великобритании", — пишет газета.
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Уточняется, что Николай Сторонский — младший, соучредитель и главный исполнительный директор компании, занимающейся финансовыми технологиями, ранее имел британский и российский паспорта.
Times поясняет, что расположенная в Лондоне компания ожидает решения по своему заявлению на получение банковской лицензии в Великобритании, которое было подано в Управление по финансовому регулированию и надзору в прошлом году. Ожидается, что успешное рассмотрение заявки позволит компании получить доступ к дальнейшему финансированию.
Британский финтех-стартап Revolut запустился в июле 2015 года, его сооснователями являются россиянин Николай Сторонский и гражданин Украины Владислав Яценко.
Как писал еще в апреле Forbes, некоторые бизнесмены, в том числе основатель Telegram Павел Дуров, сооснователь компании — разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман и соучредитель цифрового банка Revolut Ник Сторонский просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном гражданстве.
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ТехнологииНиколай СторонскийПавел ДуровЛондонВеликобританияУкраинаTelegramВ мире
 
 
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