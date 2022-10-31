Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2022 года - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/foto-1827599962.html
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2022 года
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2022 года - РИА Новости, 31.10.2022
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2022 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:05
2022-10-31T15:35
фото
санкт-петербург
гудермес
камила валиева
ачинск
тихий дон
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827583332_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_64a83b9d102831b0e36630985d12b607.jpg
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
санкт-петербург
гудермес
ачинск
краснодарский край
плесецк
шахтерск (донецкая область)
грозный
царское село
мариуполь
рязанская область
новосибирск
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827583332_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5d6b2d8e7acae8130b867d53a4213fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, санкт-петербург, гудермес, камила валиева, ачинск, тихий дон, краснодарский край, кошки, денис мацуев, союз-2.1б, обезьяны, плесецк, шахтерск (донецкая область), джо байден, грозный, сова, царское село, яблоки, владимир путин, мариуполь, метро, московский метрополитен, рязанская область, новосибирск, рпг-7в, кызыл
Фото, Санкт-Петербург, Гудермес, Камила Валиева, Ачинск, Тихий Дон, Краснодарский край, кошки, Денис Мацуев, Союз-2.1б, Обезьяны, Плесецк, Шахтерск (Донецкая область), Джо Байден, Грозный, сова, Царское Село, яблоки, Владимир Путин, Мариуполь, Метро, Московский метрополитен, Рязанская область, Новосибирск, РПГ-7В, Кызыл
11:05 31.10.2022 (обновлено: 15:35 31.10.2022)
 

Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2022 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Победительница конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви" Миля Нургалиева на церемонии награждения в Москве.

Победительница конкурса красоты Miss Maxim 2022 & Точка любви Миля Нургалиева
1 из 35

Победительница конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви" Миля Нургалиева на церемонии награждения в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Участник соревнований по парашютному спорту в центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Участник соревнований по парашютному спорту во время тренировочного полета в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
2 из 35

Участник соревнований по парашютному спорту в центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанк

Молдавские садоводы выгрузили перед зданием Министерства сельского хозяйства в Кишиневе более тонны яблок в знак протеста против антироссийской политики.

Люди собирают яблоки, выгруженные одним из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии на площади возле здания Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова, в Кишиневе
3 из 35

Молдавские садоводы выгрузили перед зданием Министерства сельского хозяйства в Кишиневе более тонны яблок в знак протеста против антироссийской политики.

© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимавших участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
4 из 35

Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимавших участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Камила Валиева выступает с короткой программой на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конек Москвы".

Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании на I этапе Гран-при России по фигурному катанию Золотой конек Москвы
5 из 35

Камила Валиева выступает с короткой программой на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конек Москвы".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта.

Восстановительные работы на Крымском мосту
6 из 35

Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Восстановление жилого дома на одной из улиц Мариуполя.

Рабочий во время работ по восстановлению жилого дома на одной из улиц в Мариуполе
7 из 35

Восстановление жилого дома на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Девушки в национальных костюмах во время запуска в московском метро тематического поезда, посвященного регионам Сибири.

Девушки в национальных костюмах во время торжественного запуска тематического поезда, посвященного регионам Сибирского федерального округа, на станции Московского метрополитена Воробьевы горы
8 из 35

Девушки в национальных костюмах во время запуска в московском метро тематического поезда, посвященного регионам Сибири.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкУчастники международного фестиваля воздухоплавания ''Открой Армению с неба'' в Гарни.
Участники международного фестиваля воздухоплавания ''Открой Армению с неба'' в Гарни
9 из 35
Участники международного фестиваля воздухоплавания ''Открой Армению с неба'' в Гарни.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Мобилизованный стреляет из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В на занятиях по военной подготовке на полигоне под Екатеринбургом.

Военная подготовка мобилизованных в регионах России
10 из 35

Мобилизованный стреляет из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В на занятиях по военной подготовке на полигоне под Екатеринбургом.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин проверяет ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих
11 из 35

Владимир Путин проверяет ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Вид на павильоны архитектурного ансамбля "Адмиралтейство" в Царском Селе.

Вид на павильоны архитектурного ансамбля Адмиралтейство в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
12 из 35

Вид на павильоны архитектурного ансамбля "Адмиралтейство" в Царском Селе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Африканский страус на ферме Игоря Жигунова в селе Шибково Искитимского района Новосибирской области.

Африканский страус на страусиной ферме Игоря Жигунова в селе Шибково Искитимского района Новосибирской области
13 из 35

Африканский страус на ферме Игоря Жигунова в селе Шибково Искитимского района Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Посетитель у портретов генералов в Музее-панораме "Бородинская битва" в Москве.

Посетитель у портретов генералов Бородинского сражения в Музее-панораме Бородинская битва на Кутузовском проспекте в Москве
14 из 35

Посетитель у портретов генералов в Музее-панораме "Бородинская битва" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская выступает на международном фестивале "Принцесса цирка".

Гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская выступает на Международном фестивале циркового искусства Принцесса цирка, проходящем на манеже Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных
15 из 35

Гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская выступает на международном фестивале "Принцесса цирка".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Мобилизованные из Республики Коми на занятиях по военной подготовке на учебном полигоне бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области.

Военная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области
16 из 35

Мобилизованные из Республики Коми на занятиях по военной подготовке на учебном полигоне бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в парке "Битцевский лес".

Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в природно-историческом парке Битцевский лес
17 из 35

Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в парке "Битцевский лес".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска.
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска
18 из 35
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое на закате вблизи Новосибирска.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Танк Т-72 на стрельбах во время обучения военнослужащих, призванных из запаса при частичной мобилизации, на полигоне Красный Яр в Забайкальском крае.

Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих,
19 из 35

Танк Т-72 на стрельбах во время обучения военнослужащих, призванных из запаса при частичной мобилизации, на полигоне Красный Яр в Забайкальском крае.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Потомственная шаманка Людмила Оюн принимает посетительницу в частной шаманской клинике "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") в Кызыле.

Потомственная шаманка Людмила Оюн принимает посетительницу в частной шаманской клинике Адыг-Ээрен
20 из 35

Потомственная шаманка Людмила Оюн принимает посетительницу в частной шаманской клинике "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") в Кызыле.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПолярная сова в вольере центра реабилитации диких животных в Московской области.
Полярная сова в вольере центра реабилитации диких животных в Московской области
21 из 35
Полярная сова в вольере центра реабилитации диких животных в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Девушки из группы поддержки перед началом матча 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ЦСКА и "Спартаком".

Девушки из группы поддержки перед началом матча ЦСКА - Спартак
22 из 35

Девушки из группы поддержки перед началом матча 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ЦСКА и "Спартаком".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Президент США Джо Байден во время третьей ревакцинации от COVID-19.

Президент США Джо Байден во время проведения третьей ревакцинации от COVID-19
23 из 35

Президент США Джо Байден во время третьей ревакцинации от COVID-19.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Зарево от пожара у железнодорожной станции в Шахтерском районе ДНР, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ.

Зарево от пожара у железнодорожной станции в Шахтерском районе ДНР
24 из 35

Зарево от пожара у железнодорожной станции в Шахтерском районе ДНР, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Тушение пожара на нефтебазе в Шахтерске после повторного украинского обстрела.

Пожарные во время тушения пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории нефтебазы в Шахтерске
25 из 35

Тушение пожара на нефтебазе в Шахтерске после повторного украинского обстрела.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Автомобиль на дистанции шестого этапа G-Drive российской серии кольцевых гонок в Грозном.

Автомобиль на дистанции гонки в классе Туринг 6-го этапа G-Drive российской серии кольцевых гонок в Грозном
26 из 35

Автомобиль на дистанции шестого этапа G-Drive российской серии кольцевых гонок в Грозном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Участники танцевального турнира "Кубок Кремля — Гордость России!".

Участники танцевального турнира Кубок Кремля - Гордость России! в Кремлевском дворце
27 из 35

Участники танцевального турнира "Кубок Кремля — Гордость России!".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОбезьяны в вольере центра реабилитации диких животных в Московской области.
Обезьяны в вольере центра реабилитации диких животных в Московской области
28 из 35
Обезьяны в вольере центра реабилитации диких животных в Московской области.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк.

Пуск РН Союз-2.1б с космическим аппаратом Глонасс-К с космодрома Плесецк
29 из 35

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Финалистки конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви".

Участницы финала конкурса красоты Miss Maxim 2022 & Точка любви в Loft Hall №3 на Ленинской Слободе
30 из 35

Финалистки конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Котенок на территории производственного предприятия "ПК КОНТУР" в Свердловской области.

Котенок на территории российского производственного предприятия ПК КОНТУР
31 из 35

Котенок на территории производственного предприятия "ПК КОНТУР" в Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Пианист Денис Мацуев выступает на концерте "И классика, и джаз" в Государственном Кремлевском дворце.

Пианист Денис Мацуев во время выступления на концерте И классика, и джаз, приуроченном к столетию российского джаза и Международному дню музыки, в Государственном Кремлевском дворце
32 из 35

Пианист Денис Мацуев выступает на концерте "И классика, и джаз" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУчастники спектакля-променада "Тихий Дон" на фестивале казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края.
Участники спектакля-променада Тихий Дон на фестивале казачьей культуры Александровская крепость в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края
33 из 35
Участники спектакля-променада "Тихий Дон" на фестивале казачьей культуры "Александровская крепость" в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Краснодарского края.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Самосвалы вывозят руду для производства алюминия из карьера Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината компании "Русал" в Красноярском крае.

Карьерные самосвалы вывозят руду для производства алюминия из карьера Мазульского известнякового рудника Ачинского глинозёмного комбината компании Русал в окрестностях города Ачинск Красноярского края
34 из 35

Самосвалы вывозят руду для производства алюминия из карьера Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината компании "Русал" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Посетители выставки-путешествия "Балабанов" в арт-пространстве "Севкабель-порт" в Санкт-Петербурге.

Посетители на выставке-путешествии Балабанов, которая открылась в арт-пространстве Севкабель-порт в Санкт-Петербурге
35 из 35

Посетители выставки-путешествия "Балабанов" в арт-пространстве "Севкабель-порт" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
 
ФотоСанкт-ПетербургГудермесКамила ВалиеваАчинскТихий ДонКраснодарский крайкошкиДенис МацуевСоюз-2.1бОбезьяныПлесецкШахтерск (Донецкая область)Джо БайденГрозныйсоваЦарское СелояблокиВладимир ПутинМариупольМетроМосковский метрополитенРязанская областьНовосибирскРПГ-7ВКызыл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала