Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2022 года
Победительница конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви" Миля Нургалиева на церемонии награждения в Москве.
Победительница конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви" Миля Нургалиева на церемонии награждения в Москве.
Участник соревнований по парашютному спорту в центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
Участник соревнований по парашютному спорту в центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
Молдавские садоводы выгрузили перед зданием Министерства сельского хозяйства в Кишиневе более тонны яблок в знак протеста против антироссийской политики.
Молдавские садоводы выгрузили перед зданием Министерства сельского хозяйства в Кишиневе более тонны яблок в знак протеста против антироссийской политики.
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимавших участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимавших участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Камила Валиева выступает с короткой программой на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конек Москвы".
Камила Валиева выступает с короткой программой на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конек Москвы".
Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта.
Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта.
Восстановление жилого дома на одной из улиц Мариуполя.
Восстановление жилого дома на одной из улиц Мариуполя.
Девушки в национальных костюмах во время запуска в московском метро тематического поезда, посвященного регионам Сибири.
Девушки в национальных костюмах во время запуска в московском метро тематического поезда, посвященного регионам Сибири.
Мобилизованный стреляет из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В на занятиях по военной подготовке на полигоне под Екатеринбургом.
Мобилизованный стреляет из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В на занятиях по военной подготовке на полигоне под Екатеринбургом.
Владимир Путин проверяет ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.
Владимир Путин проверяет ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.
Вид на павильоны архитектурного ансамбля "Адмиралтейство" в Царском Селе.
Вид на павильоны архитектурного ансамбля "Адмиралтейство" в Царском Селе.
Африканский страус на ферме Игоря Жигунова в селе Шибково Искитимского района Новосибирской области.
Африканский страус на ферме Игоря Жигунова в селе Шибково Искитимского района Новосибирской области.
Посетитель у портретов генералов в Музее-панораме "Бородинская битва" в Москве.
Посетитель у портретов генералов в Музее-панораме "Бородинская битва" в Москве.
Гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская выступает на международном фестивале "Принцесса цирка".
Гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская выступает на международном фестивале "Принцесса цирка".
Мобилизованные из Республики Коми на занятиях по военной подготовке на учебном полигоне бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области.
Мобилизованные из Республики Коми на занятиях по военной подготовке на учебном полигоне бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области.
Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в парке "Битцевский лес".
Участники парного забега с собакой по пересеченной местности в парке "Битцевский лес".
Танк Т-72 на стрельбах во время обучения военнослужащих, призванных из запаса при частичной мобилизации, на полигоне Красный Яр в Забайкальском крае.
Танк Т-72 на стрельбах во время обучения военнослужащих, призванных из запаса при частичной мобилизации, на полигоне Красный Яр в Забайкальском крае.
Потомственная шаманка Людмила Оюн принимает посетительницу в частной шаманской клинике "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") в Кызыле.
Потомственная шаманка Людмила Оюн принимает посетительницу в частной шаманской клинике "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") в Кызыле.
Девушки из группы поддержки перед началом матча 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ЦСКА и "Спартаком".
Девушки из группы поддержки перед началом матча 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ЦСКА и "Спартаком".
Президент США Джо Байден во время третьей ревакцинации от COVID-19.
Президент США Джо Байден во время третьей ревакцинации от COVID-19.
Зарево от пожара у железнодорожной станции в Шахтерском районе ДНР, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ.
Зарево от пожара у железнодорожной станции в Шахтерском районе ДНР, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ.
Тушение пожара на нефтебазе в Шахтерске после повторного украинского обстрела.
Тушение пожара на нефтебазе в Шахтерске после повторного украинского обстрела.
Автомобиль на дистанции шестого этапа G-Drive российской серии кольцевых гонок в Грозном.
Автомобиль на дистанции шестого этапа G-Drive российской серии кольцевых гонок в Грозном.
Участники танцевального турнира "Кубок Кремля — Гордость России!".
Участники танцевального турнира "Кубок Кремля — Гордость России!".
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-К" с космодрома Плесецк.
Финалистки конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви".
Финалистки конкурса красоты "Miss Maxim 2022 & Точка любви".
Котенок на территории производственного предприятия "ПК КОНТУР" в Свердловской области.
Котенок на территории производственного предприятия "ПК КОНТУР" в Свердловской области.
Пианист Денис Мацуев выступает на концерте "И классика, и джаз" в Государственном Кремлевском дворце.
Пианист Денис Мацуев выступает на концерте "И классика, и джаз" в Государственном Кремлевском дворце.
Самосвалы вывозят руду для производства алюминия из карьера Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината компании "Русал" в Красноярском крае.
Самосвалы вывозят руду для производства алюминия из карьера Мазульского известнякового рудника Ачинского глиноземного комбината компании "Русал" в Красноярском крае.
Посетители выставки-путешествия "Балабанов" в арт-пространстве "Севкабель-порт" в Санкт-Петербурге.
Посетители выставки-путешествия "Балабанов" в арт-пространстве "Севкабель-порт" в Санкт-Петербурге.