https://ria.ru/20221031/dzhikhan-1828096692.html

Звезда K-pop Ли Джихан погиб во время давки в Сеуле

Звезда K-pop Ли Джихан погиб во время давки в Сеуле - РИА Новости, 31.10.2022

Звезда K-pop Ли Джихан погиб во время давки в Сеуле

Корейский певец и актер Ли Джихан стал одной из 153 жертв, погибших во время давки в центре Сеула. Об этом сообщил источник Billboard. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:07

2022-10-31T14:07

2022-10-31T17:36

шоубиз

сеул

южная корея

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Корейский певец и актер Ли Джихан стал одной из 153 жертв, погибших во время давки в центре Сеула. Об этом сообщил источник Billboard. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября на улице, где находятся развлекательные заведения города. Люди, отправившиеся на праздник, скопились в узком переулке, идущем под спуск. Его длина составляла около 40 метров. Падение первых спровоцировало эффект "домино" и последовавшую за ним давку. В результате погибло 153 человека, среди которых оказался музыкант. Похороны состоятся 1 ноября. Исполнителю было 24 года. Певец получил известность после участия в телешоу Produce 101, где отбирались новые участники K-pop коллектива среди 101 претендента. Артист стал звездой второго сезона. Помимо музыки, Джихан реализовывал себя как актер. Он снимался в корейской дораме "Сегодня был еще один день Намхена". Новый сериал с его участием выйдет в начале следующего года. Ранее СМИ сообщили о смерти экс-участника поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти. Музыканту было 80 лет.

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819908753.html

сеул

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сеул, южная корея