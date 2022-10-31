https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

Британия создает casus belli

Британия создает casus belli - РИА Новости, 31.10.2022

Британия создает casus belli

Британия создала casus belli — формальный повод для войны с нами. По словам официального представителя Министерства обороны России генерала Игоря Конашенкова,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:00

2022-10-31T08:00

2022-10-31T08:07

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Британия создала casus belli — формальный повод для войны с нами. По словам официального представителя Министерства обороны России генерала Игоря Конашенкова, представители подразделения британского ВМС участвовали в подготовке субботнего теракта против Черноморского флота в Севастополе и непосредственно осуществляли подрыв подводных ниток газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Если последнее подтвердится (а вряд ли Минобороны озвучивало бы подобную информацию без наличия серьезных доказательств), то это уже прямое, а не опосредованное участие британской армии в военном акте против критически важного объекта России.Конечно, создание повода для войны — еще не сама война. То есть это вовсе не означает, что Россия должна немедленно бить в ответ по Британии. Но в любом случае провокационные действия Лондона являются определенной точкой невозврата в наших и без того сложных отношениях и не могут остаться без жесткой реакции с нашей стороны. Как показала практика, безответный акт агрессии против России создает у противника чувство безнаказанности и побуждает его к более авантюрным действиям.Надо заметить, что российская сторона давно уже пытается предупредить своих западных оппонентов о том, что любое агрессивное действие против нашего государства рано или поздно встретит противодействие. К примеру, мы давно даем понять американцам, что они и их инфраструктура прямо вовлечены в боевые операции против наших военных на Украине, так как в наведении высокоточных систем залпового огня задействованы их спутники.Еще летом американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор особо отмечал этот факт: "Русские все знают. Вопрос лишь в том, сколько еще ждать, когда они попытаются вывести из строя наши спутники". То есть все понимали, что подобные действия американских военных против России не могут все время оставаться безответными.Тем удивительнее нервная реакция Вашингтона на предельно дипломатичное заявление представителя МИД России Константина Воронцова на заседании комитета Генассамблеи ООН: "Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара".Заметьте, насколько выверено каждое слово в этом заявлении. Наш дипломат подчеркнул, что речь пока не идет о спутниках Пентагона. Мало того, он довольно обтекаемо сказал о гипотетической возможности нанесения удара, выделив ответный характер потенциальных действий Москвы.Но что тут началось! Западные комментаторы тут же постарались убрать любые упоминания о том, что Россия говорит об ответных действиях, как раз призывая Вашингтон не использовать космос в военных целях. Адмирал Джон Кирби от имени Белого дома гневно возопил, что Америка будут жестко реагировать на "любую атаку против инфраструктуры США в космосе", включая коммерческие спутники.А ведь Воронцов как раз подчеркнул, что речь пока идет не о государственной собственности США, а об использовании американскими военными как бы "гражданских" сателлитов. Все прекрасно понимают, о чьих космических объектах говорит наш дипломат. А Кирби, похоже, забыл, что буквально за несколько дней до своей гневной тирады о защите "инфраструктуры США" он официально отмежевался от деятельности миллиардера Илона Маска. "Очевидно, он не представляет правительство США", — заявил адмирал, комментируя околополитическую активность бизнесмена.Как интересно получается. То есть Маск и его спутники — это "частная лавочка", не имеющая к государству отношения. Но как только звучит намек на противодействие их военной активности, не соответствующей коммерческому статусу, тут же Белый дом объявляет эти спутники "инфраструктурой США в космосе".Западные СМИ буквально захлебываются от возмущения намеком Воронцова, опять-таки упуская упоминания об ответном характере наших потенциальных действий. "Ни одна страна не наносила ракетного удара против вражеского спутника", — поясняет своим читателям агентство Reuters. Как будто наш дипломат что-то говорил о "ракетных ударах". У России имеется немало способов противодействия подрывной активности в космосе. И не все мы намерены афишировать.Многие начали обвинять Москву в том, что та в случае потенциальной атаки против зарубежных космических объектов якобы нарушит международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Но дело обстоит с точностью до наоборот: мы-то как раз и призываем США отказаться от использования космоса в военных целях против нашего государства.И кстати, шестая статья этого договора опровергает слова Кирби о том, что Вашингтон не несет ответственности за действия Маска. В ней как раз идет речь о том, что государство напрямую отвечает за деятельность его структур в космосе, "независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами". Таким образом, Москва имеет полное юридическое право требовать у Белого дома ответа за участие как бы "коммерческих" спутников Маска в военных операциях против российской армии.Но если споры о юридическом основании той или иной активности в космосе имеют пока больше теоретический характер, то обвинения в адрес Украины и Британии, прозвучавшие из уст генерала Конашенкова, уже повлекли практические последствия. Россия официально уведомила, что диверсионные акты, совершенные против нашего флота, влекут за собой приостановку "черноморской инициативы", известной как зерновая сделка.И снова надо напомнить, что Россия неоднократно предупреждала мировое сообщество о провокационных действиях Киева, направленных на срыв договоренностей о беспрепятственном следовании торговых судов из украинских портов. Москва не раз подчеркивала: не мы срываем эту важную сделку.Тем поразительнее реакция украинской стороны. Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины, вдруг заявил, что его государство <…> не является участником данной сделки, поскольку ее подписывали Турция, ООН и Россия. По этой удивительной "логике", Киев вообще не нес никакой ответственности за соблюдение условий договоренностей.Вот это новость. Особенно учитывая тот факт, что зерновую сделку Владимир Зеленский, прямой начальник Никифорова, очень долго преподносил как свою личную заслугу, подчеркивая как раз тот факт, что украинское государство является прямым ее участником.Теперь же Зеленский, чьи вооруженные формирования сорвали договоренности, поражается: "Почему какая-то кучка личностей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш?" И тут же его министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмущается инициативой Москвы бесплатно поставить на рынки этих стран полмиллиона тонн зерновых, рассказывая, что это зерно якобы "украдено у Украины" (будто бы у России мало своего зерна). Логика и последовательность никогда не были сильной стороной украинских властей.Но вернемся к участию Британии во всех этих провокациях и, самое главное, в подрыве "Северных потоков". По реакции британских СМИ и аналитиков можно судить, что слова Конашенкова вызвали там нервозность, близкую к панике. Все они постоянно, порой через несколько фраз, подчеркивают, что Москва пока "не представила доказательств". Как будто принцип "хайли лайкли" уже не работает.Но при этом уже рассуждают о том, где Россия может нанести ответный удар. В первую очередь они боятся за подводный газопровод "Лангелед" между Норвегией и Британией. Daily Mail даже ссылается на "источники в армии и разведке" по поводу планов Москвы устроить диверсию против этого проекта. Кстати, в данном случае почему-то никто никаких доказательств не требует. Когда речь идет об обвинениях против России, это совсем не обязательно.А The Sunday Times куда больше опасается последствий катастрофы, которую вызовет саботаж подводных кабелей: "После того как Путин обвинил "сатанизм" Запада за его войну на Украине, перспектива посылки иностранными государствами подводных дронов для перерезания кабелей все больше звучит не как сценарий фильма "Шаровая молния" (одна из серий бондианы. — Прим. авт.), а как сюжет вечерних новостей".Надо заметить, что британцы, используя против России подводные диверсии, прекрасно осознают последствия ответных действий (само собой, гипотетических) против своего острова. И понимают, что они будут гораздо более разрушительными для них, чем подрыв "Северных потоков" для нашего государства.Об этом давно предупреждают британские военные. Пять лет назад организация Policy Exchange (один из самых крупных и самых закрытых для публики аналитических центров Британии, спонсируемый в первую очередь нефтегазовыми гигантами) выпустила специальный доклад о катастрофической уязвимости королевства в случае диверсий против трансатлантических кабелей. Автором этого доклада был тогда еще малоизвестный начинающий политик от Консервативной партии Риши Сунак. То есть нынешний премьер является специалистом в вопросе подводных диверсий, во всяком случае, в теоретической части данной темы. И должен бы осознавать, чем могут обернуться для его уязвимого острова случайные "аварии" вроде той, что случилась на "Северных потоках".Но когда речь идет о возможных диверсиях против британской подводной инфраструктуры, начальник штаба их вооруженных сил адмирал Тони Радакин категоричен: "Это будет рассматриваться как акт войны". Неужели он не понимает, что в случае подтверждения участия подразделения британских ВМС в теракте против "Северных потоков" мы будем расценивать это аналогично?!Мы эту войну не хотели и не хотим. Не мы ее начали. Но отсутствие ответа не означает слабости России, как трактуют многие на Западе, и уж тем более нашей капитуляции. Если Запад или отдельные островные авантюристы не оставляют нам иного выбора, то ответ последует. И будет он очень болезненным для врагов России.

https://ria.ru/20221030/nato-1827911020.html

https://ria.ru/20221030/uyazvimost-1827836683.html

https://ria.ru/20221029/litsemerie-1827772084.html

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827716069.html

https://ria.ru/20221028/nlaw-1827521709.html

https://ria.ru/20221022/britaniya-1825899685.html

https://ria.ru/20221024/britaniya-1826355781.html

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