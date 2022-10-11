https://ria.ru/20221011/razgovor-1823226581.html

Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине

Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине

Администрация США не намерена комментировать публикацию про якобы состоявшийся телефонный разговор американского миллиардера Илона Маска с президентом РФ... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:09

2022-10-11T20:09

2022-10-11T20:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

илон маск

джон кирби

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597306167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a16f19ddf6db56966f3f8949ae83ae8.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Администрация США не намерена комментировать публикацию про якобы состоявшийся телефонный разговор американского миллиардера Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку бизнесмен не представляет американское правительство, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Я предоставил бы господину Маску самому раскрыть детали своих разговоров. Очевидно, он не представляет правительство США", - сказал Кирби в ходе брифинга, комментируя публикации о якобы состоявшемся недавно телефонном разговоре американского миллиардера с Путиным касательно урегулирования конфликта на Украине.При этом Кирби подчеркнул, что именно украинскому руководству предстоит решить, когда начать переговоры о мирном урегулировании с Москвой.Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. Издание ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20221009/mask-1822658741.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, илон маск, джон кирби, сша, россия, украина