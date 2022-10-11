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Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/razgovor-1823226581.html
Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине
Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине
Администрация США не намерена комментировать публикацию про якобы состоявшийся телефонный разговор американского миллиардера Илона Маска с президентом РФ... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:09
2022-10-11T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
илон маск
джон кирби
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Администрация США не намерена комментировать публикацию про якобы состоявшийся телефонный разговор американского миллиардера Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку бизнесмен не представляет американское правительство, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Я предоставил бы господину Маску самому раскрыть детали своих разговоров. Очевидно, он не представляет правительство США", - сказал Кирби в ходе брифинга, комментируя публикации о якобы состоявшемся недавно телефонном разговоре американского миллиардера с Путиным касательно урегулирования конфликта на Украине.При этом Кирби подчеркнул, что именно украинскому руководству предстоит решить, когда начать переговоры о мирном урегулировании с Москвой.Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. Издание ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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в мире, владимир путин, илон маск, джон кирби, сша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Илон Маск, Джон Кирби, США, Россия, Украина
20:09 11.10.2022 (обновлено: 20:11 11.10.2022)
 
Белый дом ответил на сообщения СМИ о "беседе" Путина и Маска об Украине

В Белом доме отреагировали на сообщения СМИ о "разговоре" Путина и Маска об Украине

CC0 / PublicDomainPictures / Телефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC0 / PublicDomainPictures /
Телефон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Администрация США не намерена комментировать публикацию про якобы состоявшийся телефонный разговор американского миллиардера Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку бизнесмен не представляет американское правительство, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я предоставил бы господину Маску самому раскрыть детали своих разговоров. Очевидно, он не представляет правительство США", - сказал Кирби в ходе брифинга, комментируя публикации о якобы состоявшемся недавно телефонном разговоре американского миллиардера с Путиным касательно урегулирования конфликта на Украине.
При этом Кирби подчеркнул, что именно украинскому руководству предстоит решить, когда начать переговоры о мирном урегулировании с Москвой.
Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. Издание ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинИлон МаскДжон КирбиСШАРоссияУкраина
 
 
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