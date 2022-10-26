https://ria.ru/20221026/kosmos-1827062941.html
США используют гражданские объекты в космосе в военных целях, заявил МИД
США используют гражданские объекты в космосе в военных целях, заявил МИД - РИА Новости, 26.10.2022
США используют гражданские объекты в космосе в военных целях, заявил МИД
США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:36
2022-10-26T23:36
2022-10-26T23:36
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ООН, 26 окт - РИА Новости. США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.Он указал на опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине."Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах", - сказал Воронцов."Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - добавил он.
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в мире, космос - риа наука, украина, сша, оон
В мире, Космос - РИА Наука, Украина, США, ООН
США используют гражданские объекты в космосе в военных целях, заявил МИД
Дипломат Воронцов: США задействуют гражданскую инфраструктуру в космосе в военных целях