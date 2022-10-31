https://ria.ru/20221031/a321-1828093840.html

В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем

В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем - РИА Новости, 31.10.2022

В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем

Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году, почтили в понедельник у мемориала "Сад памяти" в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:42

2022-10-31T13:42

2022-10-31T13:51

общество

ленинградская область

когалымавиа

airbus a321

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году, почтили в понедельник у мемориала "Сад памяти" в Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Память жертв авиакатастрофы, среди которых были 48 жителей Ленинградской области, почтили у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и родственники погибших зажгли свечи и возложили цветы у мемориала."С многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь лет назад. Тогда нас свела трагедия - гибель ленинградцев в небе над Синаем. Террористический акт унес сотни жизней. Убежден: ничто не может оправдать убийства мирных людей. Семь лет прошло, но боль остается. И единственное, что мы можем сделать, это собираться здесь каждый год и вспоминать, вспоминать, вспоминать. И пусть эта память будет вечной", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Мемориал "Сад памяти" открыли на Румболовской горе в 2017 году. В центре памятника - цилиндрические конструкции. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета. На стальных плитах высечены имена всех 224 погибших над Синайским полуостровом.Ранее сообщалось, что утром в понедельник в Храме Димитрия Солунского в Петербурге состоялась поминальная панихида. Затем память погибших почтили у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище Северной столицы.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.

https://ria.ru/20220208/kompensatsii-1771608381.html

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ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, ленинградская область, когалымавиа, airbus a321