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В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем - РИА Новости, 31.10.2022
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В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем
В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем - РИА Новости, 31.10.2022
В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем
Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году, почтили в понедельник у мемориала "Сад памяти" в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:42
2022-10-31T13:51
общество
ленинградская область
когалымавиа
airbus a321
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году, почтили в понедельник у мемориала "Сад памяти" в Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.Память жертв авиакатастрофы, среди которых были 48 жителей Ленинградской области, почтили у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и родственники погибших зажгли свечи и возложили цветы у мемориала."С многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь лет назад. Тогда нас свела трагедия - гибель ленинградцев в небе над Синаем. Террористический акт унес сотни жизней. Убежден: ничто не может оправдать убийства мирных людей. Семь лет прошло, но боль остается. И единственное, что мы можем сделать, это собираться здесь каждый год и вспоминать, вспоминать, вспоминать. И пусть эта память будет вечной", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Мемориал "Сад памяти" открыли на Румболовской горе в 2017 году. В центре памятника - цилиндрические конструкции. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета. На стальных плитах высечены имена всех 224 погибших над Синайским полуостровом.Ранее сообщалось, что утром в понедельник в Храме Димитрия Солунского в Петербурге состоялась поминальная панихида. Затем память погибших почтили у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище Северной столицы.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
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общество, ленинградская область, когалымавиа, airbus a321
Общество, Ленинградская область, Когалымавиа, Airbus A321
13:42 31.10.2022 (обновлено: 13:51 31.10.2022)
 
В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы над Синаем

В Ленинградской области почтили память жертв катастрофы лайнера А321 над Синаем

© Фото : Благотворительный фонд "Рейс 9268"Поминовение погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом
Поминовение погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Благотворительный фонд "Рейс 9268"
Поминовение погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году, почтили в понедельник у мемориала "Сад памяти" в Ленинградской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Память жертв авиакатастрофы, среди которых были 48 жителей Ленинградской области, почтили у мемориала "Сад памяти" на Румболовской горе во Всеволожске.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и родственники погибших зажгли свечи и возложили цветы у мемориала.
"С многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь лет назад. Тогда нас свела трагедия - гибель ленинградцев в небе над Синаем. Террористический акт унес сотни жизней. Убежден: ничто не может оправдать убийства мирных людей. Семь лет прошло, но боль остается. И единственное, что мы можем сделать, это собираться здесь каждый год и вспоминать, вспоминать, вспоминать. И пусть эта память будет вечной", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321
Мемориал "Сад памяти" открыли на Румболовской горе в 2017 году. В центре памятника - цилиндрические конструкции. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета. На стальных плитах высечены имена всех 224 погибших над Синайским полуостровом.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник в Храме Димитрия Солунского в Петербурге состоялась поминальная панихида. Затем память погибших почтили у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище Северной столицы.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
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ОбществоЛенинградская областьКогалымавиаAirbus A321
 
 
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