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Москвичи принесли цветы к посольству Южной Кореи в знак траура

Москвичи принесли цветы к посольству Южной Кореи в знак траура - РИА Новости, 30.10.2022

Москвичи принесли цветы к посольству Южной Кореи в знак траура

Москвичи принесли цветы к посольству Южной Кореи, где накануне произошла трагедия, унесшая жизни более 150 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:57

2022-10-30T17:57

2022-10-30T18:30

давка в сеуле

сеул

южная корея

россия

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москвичи принесли цветы к посольству Южной Кореи, где накануне произошла трагедия, унесшая жизни более 150 человек, передает корреспондент РИА Новости.В знак памяти о погибших в Сеуле москвичи принесли белые хризантемы, которые в Корее символизируют траур, а также красные розы. На одном из букетов по-корейски написано "Молимся за Итхэвон".Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.Давка произошла накануне вечером в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Инцидент произошел в переулке шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное.В результате трагедии погибли не менее 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками. Эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи. До этого больше всего жизней унес случай в городе Пусан в 1959 году. Тогда 67 человек были задавлены насмерть на стадионе.Очевидцы заявляли южнокорейским СМИ, что на дороге в переулке, где произошла давка, валялся мусор и было разлито "что-то скользкое" вроде алкоголя. Согласно разъяснению спасательных служб, ряды скопившихся в задней части переулка людей могли споткнуться и упасть, задавив впереди стоявших, что вызвало эффект домино и крайне сильную давку у выхода из переулка, дорога которого проходит под наклоном вниз.

https://ria.ru/20221030/davka-1827916556.html

https://ria.ru/20221030/flag-1827917384.html

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