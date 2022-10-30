https://ria.ru/20221030/traur-1827883980.html

В Южной Корее отменили развлекательные мероприятия

В Южной Корее отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 30.10.2022

В Южной Корее отменили развлекательные мероприятия

Местные власти, звезды K-pop и крупные бренды отменяют мероприятия и фестивали в Южной Корее, а владельцы заведений избавляются от атрибутики Хэллоуина, чтобы... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:45

2022-10-30T12:45

2022-10-30T12:45

в мире

юн сок ель

южная корея

сеул

пусан

gucci

coldplay

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Местные власти, звезды K-pop и крупные бренды отменяют мероприятия и фестивали в Южной Корее, а владельцы заведений избавляются от атрибутики Хэллоуина, чтобы присоединиться к трауру в связи с гибелью более 150 человек в давке в Сеуле, сообщают южнокорейские СМИ.Самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном своими вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон в Сеуле закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще 103 пострадали. По последним данным, среди жертв 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая также стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.По данным газеты "Хангёре", все запланированные праздничные и официальные мероприятия, проводимые Сеулом, были временно отменены. Совет специальной туристической зоны Итхэвон принял решение закрыть на воскресенье и понедельник примерно 100 заведений вокруг дороги Итхэвон, возле которой произошла трагедия. Отменился также ряд мероприятий в других городах и регионах, власти и частные предприниматели магазинов и других заведений избавляются от атрибутики Хэллоуина, чтобы присоединиться к национальному трауру, который продлится до конца дня 5 ноября.Агентство известной К-pop группы BTS - Big Hit - объявило, что отложит все мероприятия, связанные с выпуском дебютного сольного сингла "The Astronaut" одного из членов группы, Чжина. Сингл был записан в сотрудничестве с британской рок-группой Coldplay.Агентство SM Entertainment, в котором состоят такие популярные южнокорейские группы, как Girls' Generation, EXO, Super Junior, NCT и Aespa, объявило, что его специальное мероприятие в честь Хэллоуина, запланированное на воскресенье, тоже не состоится.Итальянский бренд Gucci заявил, что не будет проводить показ мод Gucci Cosmogonie Fashion Show, который должен был состояться 1 ноября в Сеуле.Кроме того, фестиваль Busan OneAsia, который должен был пройти вечером в воскресенье в городе Пусан, также был отменен. Ожидалось, что фестиваль со звездами южнокорейской эстрады соберет около 40 тысяч зрителей. Отменил свой фестиваль в честь Хэллоуина и парк развлечений Legoland в городе Чхунчхон.

https://ria.ru/20221030/seul-1827880068.html

https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html

южная корея

сеул

пусан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, пусан, gucci, coldplay, давка в сеуле