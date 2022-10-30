https://ria.ru/20221030/traur-1827839221.html

Президент Южной Кореи объявил национальный траур

Президент Южной Кореи объявил национальный траур - РИА Новости, 30.10.2022

Президент Южной Кореи объявил национальный траур

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T03:57

2022-10-30T03:57

2022-10-30T09:35

в мире

сеул

южная корея

юн сок ель

давка в сеуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827857424_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c412169e2bb4a33fab470997df32791b.jpg

СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента и принять меры на будущее, трансляция заявления президента велась в прямом эфире телеканалом YTN.Президент назвал происшествие "трагедией, которая не должна была произойти". Он обещал обеспечить надлежащее лечение для всех пострадавших, сделать все для выяснения причин ситуации и предотвращения подобного в будущем."Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь… С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства… Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем", - заявил президент.

https://ria.ru/20221030/davka-1827833974.html

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сеул, южная корея, юн сок ель, давка в сеуле