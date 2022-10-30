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Президент Южной Кореи объявил национальный траур - РИА Новости, 30.10.2022
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Президент Южной Кореи объявил национальный траур
Президент Южной Кореи объявил национальный траур - РИА Новости, 30.10.2022
Президент Южной Кореи объявил национальный траур
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T03:57
2022-10-30T09:35
в мире
сеул
южная корея
юн сок ель
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента и принять меры на будущее, трансляция заявления президента велась в прямом эфире телеканалом YTN.Президент назвал происшествие "трагедией, которая не должна была произойти". Он обещал обеспечить надлежащее лечение для всех пострадавших, сделать все для выяснения причин ситуации и предотвращения подобного в будущем."Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь… С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства… Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем", - заявил президент.
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в мире, сеул, южная корея, юн сок ель, давка в сеуле
В мире, Сеул, Южная Корея, Юн Сок Ель, Давка в Сеуле
03:57 30.10.2022 (обновлено: 09:35 30.10.2022)
 
Президент Южной Кореи объявил национальный траур

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур из-за трагедии в Сеуле

© AP Photo / Lee Jin-manПриспущенные флаги в память о жертвах давки в Сеуле
Приспущенные флаги в память о жертвах давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Приспущенные флаги в память о жертвах давки в Сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой в районе Итхэвон в Сеуле, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента и принять меры на будущее, трансляция заявления президента велась в прямом эфире телеканалом YTN.
Президент назвал происшествие "трагедией, которая не должна была произойти". Он обещал обеспечить надлежащее лечение для всех пострадавших, сделать все для выяснения причин ситуации и предотвращения подобного в будущем.
"Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь… С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур. Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства… Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем", - заявил президент.
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
01:17
СМИ: число погибших во время давки в Сеуле возросло до 149 человек
 
В миреСеулЮжная КореяЮн Сок ЕльДавка в Сеуле
 
 
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