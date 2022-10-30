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СМИ: в Южной Корее начали отменять мероприятия в честь Хэллоуина - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ: в Южной Корее начали отменять мероприятия в честь Хэллоуина
СМИ: в Южной Корее начали отменять мероприятия в честь Хэллоуина - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: в Южной Корее начали отменять мероприятия в честь Хэллоуина
Организаторы мероприятий в честь Хэллоуина в Южной Корее начали отменять их в связи с гибелью более чем 150 человек в результате давки в районе Итхэвон в Сеуле, РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T07:00
2022-10-30T09:06
в мире
юн сок ель
южная корея
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Организаторы мероприятий в честь Хэллоуина в Южной Корее начали отменять их в связи с гибелью более чем 150 человек в результате давки в районе Итхэвон в Сеуле, где люди пришли отпраздновать Хэллоуин, передает агентство Рёнхап.Ранее сообщалось, что трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон закончилась гибелью как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе две россиянки, еще одна гражданка РФ находится в больнице. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека. Национальный траур продлится до 00.00 6 ноября.Ассоциация торговцев торговой улицы Сонан города Чхонджу в воскресенье сообщила об отмене мероприятия "День Хэллоуина", которое должно было состояться с 29 по 31 октября."Услышав новость о происшествии в Итхэвоне, мы убрали весь реквизит, связанный с Хэллоуином, такой как плакаты и фотозоны, и отменили мероприятие, чтобы присоединиться к трауру", - заявил представитель ассоциации торговцев.Культурный фестиваль в честь Хэллоуина, который должен был состояться в уезде Мэндон провинции Чхунчхон-Пукто, также был отменен. Подготовленные для него украшения и фотостенды будут убраны.
https://ria.ru/20221030/davka-1827840434.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
07:00 30.10.2022 (обновлено: 09:06 30.10.2022)
 
СМИ: в Южной Корее начали отменять мероприятия в честь Хэллоуина

Ренхап: в Южной Корее начали отменять мероприятия в честь Хэллоуина из-за трагедии в Сеуле

© РИА НовостиМесто массовой давки в Сеуле
Место массовой давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Место массовой давки в Сеуле
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Организаторы мероприятий в честь Хэллоуина в Южной Корее начали отменять их в связи с гибелью более чем 150 человек в результате давки в районе Итхэвон в Сеуле, где люди пришли отпраздновать Хэллоуин, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон закончилась гибелью как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе две россиянки, еще одна гражданка РФ находится в больнице. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека. Национальный траур продлится до 00.00 6 ноября.
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
04:25
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 151 человека
Ассоциация торговцев торговой улицы Сонан города Чхонджу в воскресенье сообщила об отмене мероприятия "День Хэллоуина", которое должно было состояться с 29 по 31 октября.
"Услышав новость о происшествии в Итхэвоне, мы убрали весь реквизит, связанный с Хэллоуином, такой как плакаты и фотозоны, и отменили мероприятие, чтобы присоединиться к трауру", - заявил представитель ассоциации торговцев.
Культурный фестиваль в честь Хэллоуина, который должен был состояться в уезде Мэндон провинции Чхунчхон-Пукто, также был отменен. Подготовленные для него украшения и фотостенды будут убраны.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
02:31Туризм
При давке в Сеуле погибли два иностранца
 
В миреЮн Сок ЕльЮжная КореяСеулДавка в Сеуле
 
 
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