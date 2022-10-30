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В Госдуме обвинили три страны в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
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В Госдуме обвинили три страны в срыве зерновой сделки
В Госдуме обвинили три страны в срыве зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
В Госдуме обвинили три страны в срыве зерновой сделки
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за срывом зерновой сделки стоят Украина, США и Великобритания. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:26
2022-10-30T10:26
михаил шеремет
владимир путин
василий небензя
великобритания
украина
россия
госдума рф
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за срывом зерновой сделки стоят Украина, США и Великобритания."За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией. Зерновая сделка - яркий пример того, что с террористами и их спонсорами договариваться нельзя. Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, большая часть вывозимого из Украины зерна шла на нужды именно стран Евросоюза."США и Великобритании выгоден срыв сделки, чтобы еще больше ввергнуть страны Евросоюза в кризис. Сначала энергетический, организовав подрыв газопроводов "Северного потока", а теперь и продовольственный", - сказал депутат.При этом Шеремет подчеркнул, что Россия готова обеспечить собственным зерном и удобрениями бедные страны, которые действительно нуждаются в поставках для выживания.Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827825677.html
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михаил шеремет, владимир путин, василий небензя, великобритания, украина, россия, госдума рф, оон, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), северный поток, в мире
Михаил Шеремет, Владимир Путин, Василий Небензя, Великобритания, Украина, Россия, Госдума РФ, ООН, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Северный поток, В мире
10:26 30.10.2022
 
В Госдуме обвинили три страны в срыве зерновой сделки

Депутат Госдумы Шеремет обвинил в срыве зерновой сделки Украину, США и Великобританию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУборка зерновых в Новосибирской области
Уборка зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка зерновых в Новосибирской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что за срывом зерновой сделки стоят Украина, США и Великобритания.
"За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией. Зерновая сделка - яркий пример того, что с террористами и их спонсорами договариваться нельзя. Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, большая часть вывозимого из Украины зерна шла на нужды именно стран Евросоюза.
"США и Великобритании выгоден срыв сделки, чтобы еще больше ввергнуть страны Евросоюза в кризис. Сначала энергетический, организовав подрыв газопроводов "Северного потока", а теперь и продовольственный", - сказал депутат.
При этом Шеремет подчеркнул, что Россия готова обеспечить собственным зерном и удобрениями бедные страны, которые действительно нуждаются в поставках для выживания.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Российские экспортеры готовы поставлять зерно в нуждающиеся страны
Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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Байден назвал "возмутительным" решение России по зерновой сделке
 
Михаил ШереметВладимир ПутинВасилий НебензяВеликобританияУкраинаРоссияГосдума РФООНМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Северный потокВ мире
 
 
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