https://ria.ru/20221030/seul-1827900848.html
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции - РИА Новости, 30.10.2022
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции
Один гражданин Франции погиб, двое пострадали в результате давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на представителя РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:06
2022-10-30T15:06
2022-10-30T15:06
юн сок ель
сеул
франция
южная корея
давка в сеуле
в мире
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Один гражданин Франции погиб, двое пострадали в результате давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на представителя французского МИД."Среди погибших при давке был идентифицирован один выходец из Франции", - сообщил каналу представитель французского внешнеполитического ведомства.Там также указали, что еще двое французов пострадали, однако они уже выписаны из больницы.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
https://ria.ru/20221030/seul-1827883188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юн сок ель, сеул, франция, южная корея, давка в сеуле, в мире
Юн Сок Ель, Сеул, Франция, Южная Корея, Давка в Сеуле, В мире
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции, еще двое пострадали