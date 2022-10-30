https://ria.ru/20221030/seul-1827900848.html

При давке в Сеуле погиб гражданин Франции

При давке в Сеуле погиб гражданин Франции - РИА Новости, 30.10.2022

При давке в Сеуле погиб гражданин Франции

Один гражданин Франции погиб, двое пострадали в результате давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на представителя РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:06

2022-10-30T15:06

2022-10-30T15:06

юн сок ель

сеул

франция

южная корея

давка в сеуле

в мире

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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Один гражданин Франции погиб, двое пострадали в результате давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на представителя французского МИД."Среди погибших при давке был идентифицирован один выходец из Франции", - сообщил каналу представитель французского внешнеполитического ведомства.Там также указали, что еще двое французов пострадали, однако они уже выписаны из больницы.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.

https://ria.ru/20221030/seul-1827883188.html

https://ria.ru/20221030/seul-1827851797.html

сеул

франция

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юн сок ель, сеул, франция, южная корея, давка в сеуле, в мире