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При давке в Сеуле погиб гражданин Франции - РИА Новости, 30.10.2022
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При давке в Сеуле погиб гражданин Франции
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции - РИА Новости, 30.10.2022
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции
Один гражданин Франции погиб, двое пострадали в результате давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на представителя РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:06
2022-10-30T15:06
юн сок ель
сеул
франция
южная корея
давка в сеуле
в мире
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Один гражданин Франции погиб, двое пострадали в результате давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на представителя французского МИД."Среди погибших при давке был идентифицирован один выходец из Франции", - сообщил каналу представитель французского внешнеполитического ведомства.Там также указали, что еще двое французов пострадали, однако они уже выписаны из больницы.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
https://ria.ru/20221030/seul-1827883188.html
https://ria.ru/20221030/seul-1827851797.html
сеул
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юн сок ель, сеул, франция, южная корея, давка в сеуле, в мире
Юн Сок Ель, Сеул, Франция, Южная Корея, Давка в Сеуле, В мире
15:06 30.10.2022
 
При давке в Сеуле погиб гражданин Франции

При давке в Сеуле погиб гражданин Франции, еще двое пострадали

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанкПолицейские на месте давки в Сеуле
Полицейские на месте давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
Полицейские на месте давки в Сеуле
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Один гражданин Франции погиб, двое пострадали в результате давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на представителя французского МИД.
"Среди погибших при давке был идентифицирован один выходец из Франции", - сообщил каналу представитель французского внешнеполитического ведомства.
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 12:40
В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии
Там также указали, что еще двое французов пострадали, однако они уже выписаны из больницы.
В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
Полицейские на месте трагедии в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Юн Сок ЕльСеулФранцияЮжная КореяДавка в СеулеВ мире
 
 
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