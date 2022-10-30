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В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии - РИА Новости, 30.10.2022
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В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии
В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии - РИА Новости, 30.10.2022
В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии
Гражданин Австрии погиб в давке в Сеуле, которая произошла на фоне празднования Хэллоуина, сообщил телеканал ORF со ссылкой на МИД республики. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:40
2022-10-30T12:40
в мире
юн сок ель
александер ван дер беллен
александер шалленберг
сеул
австрия
южная корея
давка в сеуле
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ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Гражданин Австрии погиб в давке в Сеуле, которая произошла на фоне празднования Хэллоуина, сообщил телеканал ORF со ссылкой на МИД республики.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина сеульском районе Итхэвон привела к гибели 153 человек, еще 103 пострадали. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур"В массовой панике в Сеуле, в результате которой погиб как минимум 151 человек, также, по данным МИД, скончался один австриец", - сообщил телеканал в Twitter.Ранее соболезнования Сеулу в связи с ЧП выразили президент Австрии Александер Ван дер Беллен и глава МИД Александер Шалленберг.
https://ria.ru/20221030/davka-1827863428.html
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в мире, юн сок ель, александер ван дер беллен, александер шалленберг, сеул, австрия, южная корея, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Александер Ван дер Беллен, Александер Шалленберг, Сеул, Австрия, Южная Корея, Давка в Сеуле
12:40 30.10.2022
 
В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии

ORF: в давке в сеульском районе Итхэвон погиб гражданин Австрии

© AP Photo / Lee Jin-manСпасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Гражданин Австрии погиб в давке в Сеуле, которая произошла на фоне празднования Хэллоуина, сообщил телеканал ORF со ссылкой на МИД республики.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина сеульском районе Итхэвон привела к гибели 153 человек, еще 103 пострадали. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
10:04
Число иностранцев, погибших в давке в Южной Корее, достигло 22
"В массовой панике в Сеуле, в результате которой погиб как минимум 151 человек, также, по данным МИД, скончался один австриец", - сообщил телеканал в Twitter.
Ранее соболезнования Сеулу в связи с ЧП выразили президент Австрии Александер Ван дер Беллен и глава МИД Александер Шалленберг.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:27
Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле
 
В миреЮн Сок ЕльАлександер Ван дер БелленАлександер ШалленбергСеулАвстрияЮжная КореяДавка в Сеуле
 
 
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