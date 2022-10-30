https://ria.ru/20221030/seul-1827883188.html

В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии

В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии - РИА Новости, 30.10.2022

В давке в Южной Корее погиб гражданин Австрии

Гражданин Австрии погиб в давке в Сеуле, которая произошла на фоне празднования Хэллоуина, сообщил телеканал ORF со ссылкой на МИД республики. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:40

2022-10-30T12:40

2022-10-30T12:40

в мире

юн сок ель

александер ван дер беллен

александер шалленберг

сеул

австрия

южная корея

давка в сеуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827854802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26fe28dd0281f4cc563d06b3bde0607d.jpg

ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Гражданин Австрии погиб в давке в Сеуле, которая произошла на фоне празднования Хэллоуина, сообщил телеканал ORF со ссылкой на МИД республики.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина сеульском районе Итхэвон привела к гибели 153 человек, еще 103 пострадали. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур"В массовой панике в Сеуле, в результате которой погиб как минимум 151 человек, также, по данным МИД, скончался один австриец", - сообщил телеканал в Twitter.Ранее соболезнования Сеулу в связи с ЧП выразили президент Австрии Александер Ван дер Беллен и глава МИД Александер Шалленберг.

https://ria.ru/20221030/davka-1827863428.html

https://ria.ru/20221030/seul-1827851797.html

сеул

австрия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, александер ван дер беллен, александер шалленберг, сеул, австрия, южная корея, давка в сеуле