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СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи
СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи
Давка в субботу вечером в сеульском районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи, до этого больше всего... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:07
2022-10-30T12:07
в мире
юн сок ель
южная корея
пусан
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Давка в субботу вечером в сеульском районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи, до этого больше всего жизней унес случай в Пусане в 1959 году, где 67 человек были задавлены насмерть на стадионе, сообщает агентство Рёнхап.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина сеульском районе Итхэвон привела к гибели 153 человек, еще 103 пострадали. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур.До этого происшествия самой смертоносной давкой в истории Южной Кореи был случай в городе Пусан 17 июля 1959 года, когда 67 человек были задавлены насмерть в узком проходе на стадионе.Очевидцы заявляют южнокорейским СМИ, что дорога в переулке, где произошла давка, была скользкая. Люди спотыкались и падали друг на друга, создавая эффект домино. Из-за столпотворения медперсонал не мог как следует помочь тем, кто оставался внутри толпы, машины скорой помощи не могли быстро проехать на место инцидента из-за скопления людей в районе. В результате на месте не хватало медиков, способных оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание.Министр здравоохранения Южной Кореи выразил соболезнования жертвам давки и их семьям, пообещав сделать все возможное для ликвидации последствий инцидента.
https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/tragediya-1827874137.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, пусан, сеул, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Пусан, Сеул, Давка в Сеуле
12:07 30.10.2022
 
СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи

Ренхап: давка в Итхэвоне стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи

© AP Photo / Ahn Young-joonЦветы возле места в Сеуле, где произошла давка
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Давка в субботу вечером в сеульском районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи, до этого больше всего жизней унес случай в Пусане в 1959 году, где 67 человек были задавлены насмерть на стадионе, сообщает агентство Рёнхап.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина сеульском районе Итхэвон привела к гибели 153 человек, еще 103 пострадали. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:10
Очевидцы трагедии в Сеуле рассказали о давке
До этого происшествия самой смертоносной давкой в истории Южной Кореи был случай в городе Пусан 17 июля 1959 года, когда 67 человек были задавлены насмерть в узком проходе на стадионе.
Очевидцы заявляют южнокорейским СМИ, что дорога в переулке, где произошла давка, была скользкая. Люди спотыкались и падали друг на друга, создавая эффект домино. Из-за столпотворения медперсонал не мог как следует помочь тем, кто оставался внутри толпы, машины скорой помощи не могли быстро проехать на место инцидента из-за скопления людей в районе. В результате на месте не хватало медиков, способных оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание.
Министр здравоохранения Южной Кореи выразил соболезнования жертвам давки и их семьям, пообещав сделать все возможное для ликвидации последствий инцидента.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
11:21В мире
В посольстве РФ подтвердили гибель еще одной россиянки в давке в Сеуле
 
В миреЮн Сок ЕльЮжная КореяПусанСеулДавка в Сеуле
 
 
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