СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи
Ренхап: давка в Итхэвоне стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joonЦветы возле места в Сеуле, где произошла давка
© AP Photo / Ahn Young-joon
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Давка в субботу вечером в сеульском районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи, до этого больше всего жизней унес случай в Пусане в 1959 году, где 67 человек были задавлены насмерть на стадионе, сообщает агентство Рёнхап.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина сеульском районе Итхэвон привела к гибели 153 человек, еще 103 пострадали. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур.
До этого происшествия самой смертоносной давкой в истории Южной Кореи был случай в городе Пусан 17 июля 1959 года, когда 67 человек были задавлены насмерть в узком проходе на стадионе.
Очевидцы заявляют южнокорейским СМИ, что дорога в переулке, где произошла давка, была скользкая. Люди спотыкались и падали друг на друга, создавая эффект домино. Из-за столпотворения медперсонал не мог как следует помочь тем, кто оставался внутри толпы, машины скорой помощи не могли быстро проехать на место инцидента из-за скопления людей в районе. В результате на месте не хватало медиков, способных оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание.
Министр здравоохранения Южной Кореи выразил соболезнования жертвам давки и их семьям, пообещав сделать все возможное для ликвидации последствий инцидента.