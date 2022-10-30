https://ria.ru/20221030/seul-1827880068.html

СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи

СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ назвали давку в Сеуле самой смертоносной в истории Южной Кореи

Давка в субботу вечером в сеульском районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи, до этого больше всего... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:07

2022-10-30T12:07

2022-10-30T12:07

в мире

юн сок ель

южная корея

пусан

сеул

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Давка в субботу вечером в сеульском районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи, до этого больше всего жизней унес случай в Пусане в 1959 году, где 67 человек были задавлены насмерть на стадионе, сообщает агентство Рёнхап.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина сеульском районе Итхэвон привела к гибели 153 человек, еще 103 пострадали. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе четыре россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур.До этого происшествия самой смертоносной давкой в истории Южной Кореи был случай в городе Пусан 17 июля 1959 года, когда 67 человек были задавлены насмерть в узком проходе на стадионе.Очевидцы заявляют южнокорейским СМИ, что дорога в переулке, где произошла давка, была скользкая. Люди спотыкались и падали друг на друга, создавая эффект домино. Из-за столпотворения медперсонал не мог как следует помочь тем, кто оставался внутри толпы, машины скорой помощи не могли быстро проехать на место инцидента из-за скопления людей в районе. В результате на месте не хватало медиков, способных оказывать первую помощь и делать искусственное дыхание.Министр здравоохранения Южной Кореи выразил соболезнования жертвам давки и их семьям, пообещав сделать все возможное для ликвидации последствий инцидента.

https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/tragediya-1827874137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, южная корея, пусан, сеул, давка в сеуле