https://ria.ru/20221030/seul-1827858360.html

Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших

Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших - РИА Новости, 30.10.2022

Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших

Премьер-министр Японии Фумио Кисида глубоко опечален известиями о трагедии в столице Южной Кореи Сеуле, где при давке в районе Итхэвон погиб 151 человек, и... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:34

2022-10-30T09:34

2022-10-30T09:34

в мире

фумио кисида

есимаса хаяси

юн сок ель

южная корея

япония

сеул

давка в сеуле

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ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида глубоко опечален известиями о трагедии в столице Южной Кореи Сеуле, где при давке в районе Итхэвон погиб 151 человек, и выражает соболезнования семьям жертв и пострадавших."Я глубоко шокирован и опечален известиями о трагическом инциденте в Итхэвоне в Сеуле, унесшим ценные жизни такого числа людей, в том числе молодых, перед которыми лежало будущее. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Я молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто пострадал", - написал глава японского правительства в Twitter.Премьер также заявил о "солидарности с правительством Республики Корея и корейским народом в это непростое время".Соболезнования родным жертв и пострадавших также направил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.По данным японского МИД, сообщений о погибших и пострадавших в Сеуле гражданах Японии к настоящему моменту не поступало.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html

https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827850905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, есимаса хаяси, юн сок ель, южная корея, япония, сеул, давка в сеуле