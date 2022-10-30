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Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших - РИА Новости, 30.10.2022
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Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших
Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших - РИА Новости, 30.10.2022
Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших
Премьер-министр Японии Фумио Кисида глубоко опечален известиями о трагедии в столице Южной Кореи Сеуле, где при давке в районе Итхэвон погиб 151 человек, и... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:34
2022-10-30T09:34
в мире
фумио кисида
есимаса хаяси
юн сок ель
южная корея
япония
сеул
давка в сеуле
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ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида глубоко опечален известиями о трагедии в столице Южной Кореи Сеуле, где при давке в районе Итхэвон погиб 151 человек, и выражает соболезнования семьям жертв и пострадавших."Я глубоко шокирован и опечален известиями о трагическом инциденте в Итхэвоне в Сеуле, унесшим ценные жизни такого числа людей, в том числе молодых, перед которыми лежало будущее. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Я молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто пострадал", - написал глава японского правительства в Twitter.Премьер также заявил о "солидарности с правительством Республики Корея и корейским народом в это непростое время".Соболезнования родным жертв и пострадавших также направил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.По данным японского МИД, сообщений о погибших и пострадавших в Сеуле гражданах Японии к настоящему моменту не поступало.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html
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в мире, фумио кисида, есимаса хаяси, юн сок ель, южная корея, япония, сеул, давка в сеуле
В мире, Фумио Кисида, Есимаса Хаяси, Юн Сок Ель, Южная Корея, Япония, Сеул, Давка в Сеуле
09:34 30.10.2022
 
Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших

Премьер Японии Кисида шокирован трагедией в Сеуле и выразил соболезнования семьям погибших

© РИА НовостиСитуация возле места в Сеуле, где произошла давка
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида глубоко опечален известиями о трагедии в столице Южной Кореи Сеуле, где при давке в районе Итхэвон погиб 151 человек, и выражает соболезнования семьям жертв и пострадавших.
"Я глубоко шокирован и опечален известиями о трагическом инциденте в Итхэвоне в Сеуле, унесшим ценные жизни такого числа людей, в том числе молодых, перед которыми лежало будущее. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Я молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто пострадал", - написал глава японского правительства в Twitter.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Очевидцы трагедии в Сеуле рассказали о давке
Премьер также заявил о "солидарности с правительством Республики Корея и корейским народом в это непростое время".
Соболезнования родным жертв и пострадавших также направил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
"Я глубоко опечален новостями о трагедии в Сеуле, унесшей столько ценных жизней. Я молюсь за упокой душ погибших и направляю соболезнования их семьям. Я также надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших", - говорится в послании министра, распространенном пресс-службой ведомства.
По данным японского МИД, сообщений о погибших и пострадавших в Сеуле гражданах Японии к настоящему моменту не поступало.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
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В миреФумио КисидаЕсимаса ХаясиЮн Сок ЕльЮжная КореяЯпонияСеулДавка в Сеуле
 
 
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