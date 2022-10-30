Премьер Японии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших
Премьер Японии Кисида шокирован трагедией в Сеуле и выразил соболезнования семьям погибших
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка
ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида глубоко опечален известиями о трагедии в столице Южной Кореи Сеуле, где при давке в районе Итхэвон погиб 151 человек, и выражает соболезнования семьям жертв и пострадавших.
"Я глубоко шокирован и опечален известиями о трагическом инциденте в Итхэвоне в Сеуле, унесшим ценные жизни такого числа людей, в том числе молодых, перед которыми лежало будущее. Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Я молюсь за скорейшее выздоровление тех, кто пострадал", - написал глава японского правительства в Twitter.
Премьер также заявил о "солидарности с правительством Республики Корея и корейским народом в это непростое время".
Соболезнования родным жертв и пострадавших также направил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
"Я глубоко опечален новостями о трагедии в Сеуле, унесшей столько ценных жизней. Я молюсь за упокой душ погибших и направляю соболезнования их семьям. Я также надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших", - говорится в послании министра, распространенном пресс-службой ведомства.
По данным японского МИД, сообщений о погибших и пострадавших в Сеуле гражданах Японии к настоящему моменту не поступало.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 3,5 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.