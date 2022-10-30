https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года - РИА Новости, 30.10.2022
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
Трагедия с давкой в сеульском районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:39
2022-10-30T08:39
2022-10-30T09:47
в мире
юн сок ель
южная корея
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Трагедия с давкой в сеульском районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека, большинство из которых были старшеклассниками.Пассажирский паром "Севоль" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 304 человека, большинство из которых - школьники от 15 до 19 лет. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек. Операция по поиску пропавших без вести при крушении парома была остановлена в ноябре 2014 года в связи со сложностью ее проведения.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Всем трем было 20-30 лет. Власти Сеула получили более 350 заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией.По данным спасателей, большинство людей, пришедших на празднование в Хэллоуина в Итхэвоне были в возрасте 10-30 лет. Этот Хэллоуин стал первым прошедшим без социальных ограничений с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Не так давно власти Южной Кореи отменили ношение масок на улицах и ограничения по числу возможных собравшихся на открытом воздухе. По данным СМИ, первый после отмены социального дистанцирования Хэллоуин вызвал особый ажиотаж. Власти заранее мобилизовали около 200 полицейских для поддержания порядка в районе, но этого не хватило, чтобы контролировать десятки тысяч людей, что стеклись к Итхэвону.Как заявили в штабе по ликвидации трагедии, давка не была вызвана каким-то одним большим мероприятием. Люди направлялись в разные места, в округе проходил ряд вечеринок, были открыты кафе, рестораны и клубы. В большей части заведений никаких проблемных моментов не возникло.Давка образовалась только в небольшом переулке за отелем Hamilton, соединяющем одну из крупных улиц района с другой улицей, где расположены кафе и рестораны кухонь народов мира. Переулок шириной около 4 метров отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое" вроде алкоголя.Согласно разъяснению спасательных служб, ряды скопившихся в задней части переулка людей могли споткнуться и упасть, задавив впереди стоявших, что вызвало эффект домино и крайне сильную давку у выхода из переулка, дорога которого проходит под наклоном вниз.Как заявили РИА Новости очевидцы, предположительно, способствовать образованию смертельной давки с таким большим количеством жертв могли и другие факторы - ходят слухи, что в клубах в округе раздавали леденцы с примесью наркотиков.Как заявил представитель полиции на брифинге, "ничего не подтверждено". Полиция планирует в ближайшее время начать расследование того, соблюдали ли бары и клубы в этом районе правила безопасности.По всей стране в регионах организаторы мероприятий в честь Хэллоуина начали отменять празднование и избавляться от украшений и атрибутики праздника, чтобы присоединиться к "атмосфере траура". Власти ряда регионов собираются обсудить временное усиление мер контроля в общественных местах, чтобы не допустить случаев, похожих на давку в Итхэвоне.
https://ria.ru/20221030/tragediya-1827846734.html
https://ria.ru/20221030/gibel-1827849300.html
https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
08:39 30.10.2022 (обновлено: 09:47 30.10.2022)
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Трагедия с давкой в сеульском районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека, большинство из которых были старшеклассниками.
Пассажирский паром "Севоль" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 304 человека, большинство из которых - школьники от 15 до 19 лет. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек. Операция по поиску пропавших без вести при крушении парома была остановлена в ноябре 2014 года в связи со сложностью ее проведения.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Всем трем было 20-30 лет. Власти Сеула получили более 350 заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией.
По данным спасателей, большинство людей, пришедших на празднование в Хэллоуина в Итхэвоне были в возрасте 10-30 лет. Этот Хэллоуин стал первым прошедшим без социальных ограничений с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Не так давно власти Южной Кореи отменили ношение масок на улицах и ограничения по числу возможных собравшихся на открытом воздухе. По данным СМИ, первый после отмены социального дистанцирования Хэллоуин вызвал особый ажиотаж. Власти заранее мобилизовали около 200 полицейских для поддержания порядка в районе, но этого не хватило, чтобы контролировать десятки тысяч людей, что стеклись к Итхэвону.
Как заявили в штабе по ликвидации трагедии, давка не была вызвана каким-то одним большим мероприятием. Люди направлялись в разные места, в округе проходил ряд вечеринок, были открыты кафе, рестораны и клубы. В большей части заведений никаких проблемных моментов не возникло.
Давка образовалась только в небольшом переулке за отелем Hamilton, соединяющем одну из крупных улиц района с другой улицей, где расположены кафе и рестораны кухонь народов мира. Переулок шириной около 4 метров отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое" вроде алкоголя.
Согласно разъяснению спасательных служб, ряды скопившихся в задней части переулка людей могли споткнуться и упасть, задавив впереди стоявших, что вызвало эффект домино и крайне сильную давку у выхода из переулка, дорога которого проходит под наклоном вниз.
Как заявили РИА Новости очевидцы, предположительно, способствовать образованию смертельной давки с таким большим количеством жертв могли и другие факторы - ходят слухи, что в клубах в округе раздавали леденцы с примесью наркотиков.
Как заявил представитель полиции на брифинге, "ничего не подтверждено". Полиция планирует в ближайшее время начать расследование того, соблюдали ли бары и клубы в этом районе правила безопасности.
По всей стране в регионах организаторы мероприятий в честь Хэллоуина начали отменять празднование и избавляться от украшений и атрибутики праздника, чтобы присоединиться к "атмосфере траура". Власти ряда регионов собираются обсудить временное усиление мер контроля в общественных местах, чтобы не допустить случаев, похожих на давку в Итхэвоне.