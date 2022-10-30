14:04 30.10.2022 (обновлено: 14:18 30.10.2022)
Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД
Захарова: зерновую сделку сорвал Киев, которым руководили британские специалисты
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт. - РИА Новости. "Зерновую сделку" сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный", - написала она в Telegram-канале, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что РФ якобы блокирует поставки зерна.
Захарова подчеркнула, что Россия готова безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения.
"Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже, когда другие дарят другим", - добавила она.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.