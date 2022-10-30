https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html

Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД

Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД - РИА Новости, 30.10.2022

Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД

"Зерновую сделку" сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:04

2022-10-30T14:04

2022-10-30T14:18

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

великобритания

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МОСКВА, 30 окт. - РИА Новости. "Зерновую сделку" сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный", - написала она в Telegram-канале, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что РФ якобы блокирует поставки зерна.Захарова подчеркнула, что Россия готова безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения."Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже, когда другие дарят другим", - добавила она.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.

https://ria.ru/20221030/ukraina-1827873854.html

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827867321.html

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827841695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, великобритания