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Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД - РИА Новости, 30.10.2022
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Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД
Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД - РИА Новости, 30.10.2022
Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД
"Зерновую сделку" сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:04
2022-10-30T14:18
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
великобритания
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МОСКВА, 30 окт. - РИА Новости. "Зерновую сделку" сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный", - написала она в Telegram-канале, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что РФ якобы блокирует поставки зерна.Захарова подчеркнула, что Россия готова безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения."Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже, когда другие дарят другим", - добавила она.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
https://ria.ru/20221030/ukraina-1827873854.html
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украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, великобритания
Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Россия, Великобритания
14:04 30.10.2022 (обновлено: 14:18 30.10.2022)
 
Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД

Захарова: зерновую сделку сорвал Киев, которым руководили британские специалисты

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт. - РИА Новости. "Зерновую сделку" сорвал Киев, которым руководили британские специалисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный", - написала она в Telegram-канале, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что РФ якобы блокирует поставки зерна.
Захарова подчеркнула, что Россия готова безвозмездно поставить развивающимся странам до 500 тысяч тонн своих зерновых и свои удобрения.
"Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже, когда другие дарят другим", - добавила она.
Судно с зерном в украинском порту Черноморск - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
11:19
Поляки набросились на Украину после заявления о зерновой сделке
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Сухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, — выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
10:27
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
04:59
Антонов ответил на обвинения в адрес России из-за зерновой сделки
 
УкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияВеликобритания
 
 
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