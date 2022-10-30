https://ria.ru/20221030/putin-1827882033.html

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле

Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей в Сеуле, говорится в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:32

2022-10-30T12:32

2022-10-30T12:44

южная корея

в мире

давка в сеуле

владимир путин

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сеул

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей в Сеуле, говорится в сообщении на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.

https://ria.ru/20221030/si-1827868052.html

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сеул

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, в мире, давка в сеуле, владимир путин, юн сок ель, сеул, россия