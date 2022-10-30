https://ria.ru/20221030/putin-1827882033.html
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле
Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей в Сеуле, говорится в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:32
2022-10-30T12:32
2022-10-30T12:44
южная корея
в мире
давка в сеуле
владимир путин
юн сок ель
сеул
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей в Сеуле, говорится в сообщении на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
https://ria.ru/20221030/si-1827868052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, давка в сеуле, владимир путин, юн сок ель, сеул, россия
Южная Корея, В мире, Давка в Сеуле, Владимир Путин, Юн Сок Ель, Сеул, Россия
12:32 30.10.2022 (обновлено: 12:44 30.10.2022)
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле
Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями после трагедии в Сеуле