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Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
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Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле
Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей в Сеуле, говорится в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:32
2022-10-30T12:44
южная корея
в мире
давка в сеуле
владимир путин
юн сок ель
сеул
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей в Сеуле, говорится в сообщении на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
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южная корея, в мире, давка в сеуле, владимир путин, юн сок ель, сеул, россия
Южная Корея, В мире, Давка в Сеуле, Владимир Путин, Юн Сок Ель, Сеул, Россия
12:32 30.10.2022 (обновлено: 12:44 30.10.2022)
 
Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи после трагедии в Сеуле

Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями после трагедии в Сеуле

© РИА НовостиСитуация возле места в Сеуле, где произошла давка
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Южной Кореи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей в Сеуле, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.
В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
10:31
Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за трагедии в Сеуле
 
Южная КореяВ миреДавка в СеулеВладимир ПутинЮн Сок ЕльСеулРоссия
 
 
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