https://ria.ru/20221030/prodovolstvie-1827874438.html

В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки

В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки - РИА Новости, 30.10.2022

В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки

МИД Италии озабочен ситуацией с продовольствием после решения РФ по "продуктовой сделке". РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:25

2022-10-30T11:25

2022-10-30T11:25

антонио таяни

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РИМ, 30 окт – РИА Новости. МИД Италии озабочен ситуацией с продовольствием после решения РФ по "продуктовой сделке"."Это означает отнять еду у миллионов людей, живущих в нищете", - заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera, комментируя ситуацию с "продуктовой сделкой".Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антонио таяни, в мире, россия, италия