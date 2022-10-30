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В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
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В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки
В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки
МИД Италии озабочен ситуацией с продовольствием после решения РФ по "продуктовой сделке". РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:25
2022-10-30T11:25
антонио таяни
в мире
россия
италия
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. МИД Италии озабочен ситуацией с продовольствием после решения РФ по "продуктовой сделке"."Это означает отнять еду у миллионов людей, живущих в нищете", - заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera, комментируя ситуацию с "продуктовой сделкой".Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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антонио таяни, в мире, россия, италия
Антонио Таяни, В мире, Россия, Италия
11:25 30.10.2022
 
В МИД Италии прокомментировали выход России из продуктовой сделки

МИД Италии озабочен ситуацией с продовольствием после выхода России из продуктовой сделки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. МИД Италии озабочен ситуацией с продовольствием после решения РФ по "продуктовой сделке".
"Это означает отнять еду у миллионов людей, живущих в нищете", - заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera, комментируя ситуацию с "продуктовой сделкой".
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил позднее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Судно с зерном в украинском порту Черноморск - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
11:19
Поляки набросились на Украину после заявления о зерновой сделке
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
 
Антонио ТаяниВ миреРоссияИталия
 
 
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