https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827933980.html
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 154 человек
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 154 человек - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 154 человек
Число погибших при давке в сеульском районе Итхэвон возросло до 154 человек, сообщило МВД Южной Кореи. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T18:23
2022-10-30T18:23
2022-10-30T19:29
в мире
юн сок ель
южная корея
китай
иран
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в сеульском районе Итхэвон возросло до 154 человек, сообщило МВД Южной Кореи.Информация актуальна по состоянию на 23:00 по местному времени (17:00 мск).Уточняется, что среди погибших 98 женщин, 56 мужчин. Одиннадцать жертв были в возрасте от 10 до 20 лет, еще 103 человека — от 20 до 30 лет, тридцать — в возрасте от 30 до 40 лет, восьмерым было от 40 до 50 лет. Одному погибшему было более 50, возраст еще одного неизвестен. Среди прочих в давке погибли четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками. Также среди жертв — четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два гражданина США и Японии, и по одному — из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон произошла накануне. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур. Это крупнейший по числу жертв инцидент с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
https://ria.ru/20221030/postradavshaya-1827915315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, южная корея, китай, иран, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Китай, Иран, Давка в Сеуле
18:23 30.10.2022 (обновлено: 19:29 30.10.2022)
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 154 человек
Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 154 человек, из них 26 иностранцев