https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827933980.html

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 154 человек

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 154 человек - РИА Новости, 30.10.2022

Число погибших в давке в Сеуле возросло до 154 человек

Число погибших при давке в сеульском районе Итхэвон возросло до 154 человек, сообщило МВД Южной Кореи. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:23

2022-10-30T18:23

2022-10-30T19:29

в мире

юн сок ель

южная корея

китай

иран

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт — РИА Новости. Число погибших при давке в сеульском районе Итхэвон возросло до 154 человек, сообщило МВД Южной Кореи.Информация актуальна по состоянию на 23:00 по местному времени (17:00 мск).Уточняется, что среди погибших 98 женщин, 56 мужчин. Одиннадцать жертв были в возрасте от 10 до 20 лет, еще 103 человека — от 20 до 30 лет, тридцать — в возрасте от 30 до 40 лет, восьмерым было от 40 до 50 лет. Одному погибшему было более 50, возраст еще одного неизвестен. Среди прочих в давке погибли четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками. Также среди жертв — четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два гражданина США и Японии, и по одному — из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хеллоуина районе Итхэвон произошла накануне. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур. Это крупнейший по числу жертв инцидент с 2014 года, когда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

https://ria.ru/20221030/postradavshaya-1827915315.html

южная корея

китай

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, юн сок ель, южная корея, китай, иран, давка в сеуле