https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827850905.html

В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее

В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее - РИА Новости, 30.10.2022

В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее

Все три погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год, сообщили РИА Новости в посольстве РФ... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:22

2022-10-30T08:22

2022-10-30T10:12

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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Все три погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле."Полиция не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости россиянок, погибших в давке в Итхэвоне. Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя - 1997 года рождения", - заявили РИА Новости в посольстве РФ.Данные о всех трех погибших посольству подтвердила полиция Южной Кореи.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.

https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html

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Влада Копылова

в мире, южная корея, россия, сеул, давка в сеуле, новости - туризм