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В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее - РИА Новости, 30.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827850905.html
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее - РИА Новости, 30.10.2022
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее
Все три погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год, сообщили РИА Новости в посольстве РФ... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:22
2022-10-30T10:12
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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Все три погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле."Полиция не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости россиянок, погибших в давке в Итхэвоне. Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя - 1997 года рождения", - заявили РИА Новости в посольстве РФ.Данные о всех трех погибших посольству подтвердила полиция Южной Кореи.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
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в мире, южная корея, россия, сеул, давка в сеуле, новости - туризм
В мире, Южная Корея, Россия, Сеул, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
08:22 30.10.2022 (обновлено: 10:12 30.10.2022)
 
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее

Погибшим в давке в Южной Корее россиянкам было от 20 до 30 лет

© AFP 2022 / Jung Yeon-jeСпасатели на месте проишествия во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея
Спасатели на месте проишествия во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je
Спасатели на месте проишествия во время празднования Хэллоуина в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Все три погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле.
"Полиция не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости россиянок, погибших в давке в Итхэвоне. Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя - 1997 года рождения", - заявили РИА Новости в посольстве РФ.
Данные о всех трех погибших посольству подтвердила полиция Южной Кореи.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Очевидцы трагедии в Сеуле рассказали о давке
 
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