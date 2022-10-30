https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827850905.html
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее - РИА Новости, 30.10.2022
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее
Все три погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год, сообщили РИА Новости в посольстве РФ... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:22
2022-10-30T08:22
2022-10-30T10:12
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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Все три погибшие в давке на Хэллоуин в Итхэвоне в Южной Корее россиянки были моложе 30 лет, одной из них был всего 21 год, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле."Полиция не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости россиянок, погибших в давке в Итхэвоне. Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя - 1997 года рождения", - заявили РИА Новости в посольстве РФ.Данные о всех трех погибших посольству подтвердила полиция Южной Кореи.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, россия, сеул, давка в сеуле, новости - туризм
В мире, Южная Корея, Россия, Сеул, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
08:22 30.10.2022 (обновлено: 10:12 30.10.2022)
В посольстве рассказали о россиянках, погибших в давке в Южной Корее
Погибшим в давке в Южной Корее россиянкам было от 20 до 30 лет