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Во время давки в Сеуле погибла россиянка - РИА Новости, 30.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221030/gibel-1827842258.html
Во время давки в Сеуле погибла россиянка
Во время давки в Сеуле погибла россиянка - РИА Новости, 30.10.2022
Во время давки в Сеуле погибла россиянка
Одна россиянка погибла во время давки в Сеуле в ходе празднования Хэллоуина, еще одна пострадала, сообщили РИА Новости в посольстве в Южной Корее. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T05:14
2022-10-30T10:10
россия
сеул
южная корея
давка в сеуле
туризм
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Одна россиянка погибла во время давки в Сеуле в ходе празднования Хэллоуина, еще одна пострадала, сообщили РИА Новости в посольстве в Южной Корее.В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.По последним данным, в результате инцидента погиб 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в основном, граждане стран Юго-Восточной Азии.Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт. Итхэвон известен тем, что там проводится большое количество вечеринок по случаю Хэллоуина.
https://ria.ru/20221030/davka-1827840434.html
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россия, сеул, южная корея, давка в сеуле, новости - туризм
Россия, Сеул, Южная Корея, Давка в Сеуле, Туризм, Новости - Туризм
05:14 30.10.2022 (обновлено: 10:10 30.10.2022)
 
Во время давки в Сеуле погибла россиянка

Во время давки в Сеуле погибла одна россиянка, еще одна пострадала

© РИА НовостиМесто массовой давки в Сеуле
Место массовой давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Место массовой давки в Сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Одна россиянка погибла во время давки в Сеуле в ходе празднования Хэллоуина, еще одна пострадала, сообщили РИА Новости в посольстве в Южной Корее.

"Одна россиянка погибла, еще одна находится в больнице. Мы находимся в контакте с сестрой пострадавшей, данные погибшей девушки ожидаем от полиции", - рассказали дипломаты.

В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.
По последним данным, в результате инцидента погиб 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в основном, граждане стран Юго-Восточной Азии.
Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.
Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт. Итхэвон известен тем, что там проводится большое количество вечеринок по случаю Хэллоуина.
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
04:25
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 151 человека
 
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