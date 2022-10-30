https://ria.ru/20221030/gibel-1827842258.html

Во время давки в Сеуле погибла россиянка

Во время давки в Сеуле погибла россиянка - РИА Новости, 30.10.2022

Во время давки в Сеуле погибла россиянка

Одна россиянка погибла во время давки в Сеуле в ходе празднования Хэллоуина, еще одна пострадала, сообщили РИА Новости в посольстве в Южной Корее. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T05:14

2022-10-30T05:14

2022-10-30T10:10

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южная корея

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Одна россиянка погибла во время давки в Сеуле в ходе празднования Хэллоуина, еще одна пострадала, сообщили РИА Новости в посольстве в Южной Корее.В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.По последним данным, в результате инцидента погиб 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в основном, граждане стран Юго-Восточной Азии.Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт. Итхэвон известен тем, что там проводится большое количество вечеринок по случаю Хэллоуина.

https://ria.ru/20221030/davka-1827840434.html

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