https://ria.ru/20221030/davka-1827916556.html

Житель Сеула рассказал, как попал в давку

Житель Сеула рассказал, как попал в давку - РИА Новости, 30.10.2022

Житель Сеула рассказал, как попал в давку

Житель Сеула Кайрат Ельтимбаев рассказал РИА Новости, как попал в давку в районе Итхэвон, где случилась трагедия, унесшая жизни более 150 человек. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:44

2022-10-30T16:44

2022-10-30T16:45

в мире

сеул

южная корея

давка в сеуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827890116_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_01e994a3de563af90fea8a6f8285d5ca.jpg

СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Житель Сеула Кайрат Ельтимбаев рассказал РИА Новости, как попал в давку в районе Итхэвон, где случилась трагедия, унесшая жизни более 150 человек."Если вы были на Итхэвоне, то представляете себе, какие там скаты, уклоны и высокие перепады. Мы приехали туда часов в восемь вечера, и только из метро, от вагона до выхода на поверхность мы поднимались примерно полчаса. Можете представить себе, какой трафик. При этом навстречу спускались вниз, очень плотный поток навстречу, плечами только касались", - рассказал собеседник агентства.Очевидец добавил, что на выходе из метро дежурил полицейский, который регулировал движение, но уже в восемь вечера там было очень много народу. "Итхэвон – это как основная артерия, а тонкие улочки - как ответвления. И было столько людей, по одной из таких небольших улочек, которая всего метров 200, мы двигались полчаса", - пояснил Ельтимбаев.Он также отметил, что людей не сразу пускали в бары – на входе проверяли удостоверения личности, соответствие дресс-коду - поэтому перед входом образовывались очереди. "К тому же есть фактор алкоголя. Мой друг решил лицо подкрасить по случаю Хэллоуина, а я зашёл в магазин взять кофе. При этом только в магазин очередь была метров 20. Там набилась куча народа, и в основном все берут алкоголь. Девчонки молодые, закупают водку, пиво. Люди просто намешали всего", - добавил он.Очевидец сказал, что в том маленьком переулке, где произошла трагедия, уже в восемь вечера было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал – тебя снесли", - пояснил он.По его словам, были допущены ошибки при соблюдении мер безопасности. "Там такие узкие улицы! Нужно поставить хотя бы двух полицейских вверху улицы и двух внизу, чтобы они разводили потоки и руководили, кто когда поднимается и спускается. И уже был бы порядок", - заключил житель Сеула.

https://ria.ru/20221030/davka-1827887016.html

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сеул, южная корея, давка в сеуле